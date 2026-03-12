Torino ospiterà Il JEC Forum Italy 2027

Torino, 12 marzo 2026 – Annunciata a Parigi la prossima sede del JEC Forum Italy, l’evento internazionale B2B dedicato ai materiali compositi e alle loro applicazioni industriali: sarà Torino a ospitare la terza edizione del Forum, che si terrà l’8 e 9 giugno 2027 alle OGR (Officine Grandi Riparazioni).

L’annuncio è stato fatto durante JEC World 2026 ed è stato accompagnato dalla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) tra JEC Group e Ceipiemonte, alla presenza di Regione Piemonte e di Assocompositi, l’Associazione italiana dei materiali compositi e partner storico di JEC.

Il Memorandum formalizza un’ambizione condivisa: rafforzare la visibilità nel mercato globale dei compositi dell’Italia, con particolare riferimento al Piemonte, accelerare le connessioni, promuovere innovazione e soluzioni industriali sostenibili e sostenere la competitività del sistema industriale.

L’assessore al Bilancio, Attività produttive e Internazionalizzazione della Regione Piemonte Andrea Tronzano

“Portare a Torino l’edizione 2027 del JEC Forum Italy significa riconoscere al Piemonte un ruolo centrale nelle filiere europee della manifattura avanzata e dei materiali compositi. È il risultato del lavoro che la Regione Piemonte, insieme agli altri partner istituzionali, sta portando avanti per rafforzare l’attrattività del territorio e creare le condizioni perché investimenti, innovazione e grandi eventi internazionali scelgano il nostro sistema produttivo. L’accordo con JEC e la collaborazione con Ceipiemonte rafforzano questo percorso: valorizzare le competenze delle nostre imprese – dall’automotive all’aerospazio, dalla meccatronica alla manifattura avanzata – e metterle in relazione con i principali operatori globali. Il Forum sarà una grande opportunità per mostrare al mondo la qualità industriale del Piemonte e per aprire nuove prospettive di crescita e di mercato alle nostre aziende”.

Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte

“Siamo orgogliosi di ospitare a Torino il JEC Forum Italy 2027, evento che metterà in luce l’innovazione industriale e l’eccellenza del Piemonte nel settore dei materiali compositi. Negli anni il nostro team ha partecipato a diversi eventi JEC, apprezzandone la qualità e la capacità di favorire connessioni tra imprese, ricerca e innovazione. Da questa esperienza è nata la volontà di rafforzare la collaborazione, portandola a compimento qui in Piemonte, con la prossima edizione del Forum. Questa iniziativa offrirà ai leader industriali e agli investitori mondiale una piattaforma unica per entrare in contatto con le eccellenze del territorio piemontese della mobilità, dell’aerospazio, della meccatronica e in campo salute e benessere, settori in cui l’applicazione di tecnologie all’avanguardia nei materiali compositi trova in Piemonte la sua massima espressione”.

La lunga e consolidata tradizione industriale del Piemonte è stata determinante nella scelta di questa area come sede della terza edizione del JEC Forum. Il Piemonte vanta competenze d’eccellenza in numerosi settori strategici – in particolare nei settori automotive e trasporti, aerospazio, meccatronica, manifattura avanzata, salute e benessere – ed è un vero e proprio hub internazionale per l’innovazione e l’applicazione dei materiali compositi. Grazie a un ecosistema industriale altamente specializzato e a un network di ricerca e sviluppo dinamico, il Piemonte è oggi un punto di riferimento privilegiato per aziende e investitori internazionali che operano nei settori più avanzati e tecnologicamente evoluti.

Anne-Carole Barbarin di JEC

“Con questa terza edizione, JEC Forum Italy continua a crescere e a rafforzare il proprio ruolo come piattaforma strategica di business per la crescente comunità italiana dei materiali compositi. Dopo Bologna e Cernobbio ospitare l’evento a Torino, nel cuore dell’eccellenza industriale piemontese, segna una nuova tappa. La firma del MoU con Ceipiemonte, insieme alla nostra collaborazione di lunga data con Assocompositi, offre una solida base per lo sviluppo internazionale e l’innovazione”.

Il JEC Forum propone un format altamente qualificato e orientato al business, progettato per favorire incontri mirati tra aziende, fornitori e buyer attraverso agende b2b preorganizzate, conferenze tematiche e momenti di networking. Ospitato in città strategiche a livello globale, il Forum riunisce operatori, produttori, innovatori e decision maker provenienti da tutto il mondo, facilitando la nascita di partnership industriali, collaborazioni tecnologiche e nuove opportunità di investimento. Grazie al suo approccio selettivo e al focus su settori ad alto valore aggiunto, il JEC Forum è una piattaforma strategica per accedere alle più recenti innovazioni tecnologiche, intercettare le tendenze del mercato globale e rafforzare la competitività delle imprese nei mercati internazionali.

Inoltre, la collaborazione continuativa Tra JEC Group e Assocompositi garantisce una forte mobilitazione dell’intera filiera italiana dei materiali compositi, dai produttori di materiali e trasformatori ai produttori di macchinari, agli OEM e alle principali industrie applicative.

Roberto Frassine, presidente Assocompositi

“L’Italia rimane uno dei principali attori europei nel mercato dei materiali compositi, un settore strategico per numerose filiere industriali ad alto valore aggiunto, contribuendo per circa il 14,2% alla produzione totale di compositi in Europa. Il mercato italiano dei materiali compositi è caratterizzato da una forte presenza di PMI (56% del mercato) e da una struttura industriale diversificata, capace di combinare produzioni tradizionali con applicazioni innovative. La posizione dell’Italia nel panorama europeo evidenzia non solo una significativa capacità produttiva, ma anche un forte potenziale di crescita legato all’evoluzione tecnologica, alla sostenibilità e alla domanda di soluzioni avanzate nei principali settori industriali, in particolare nautica, automotive, aerospazio e costruzioni. Per questo motivo, la scelta di Torino per la prossima edizione del JEC Forum Italy rappresenta una decisione di grande valore strategico”.