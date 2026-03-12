In corso in Piemonte​ le riprese del film “Brianza”

Torino, 12 marzo 2026 – Sono iniziate lo scorso 25 febbraio le riprese di “Brianza”, nuovo lungometraggio diretto dal regista e produttore torinese Simone Catania che ispirandosi a un fatto di cronaca ripercorre le vicende di Giorgio Farina – interpretato da Fausto Russo Alesi – uomo onesto che, schiacciato dalle dinamiche sociali e culturali di una cittadina di periferia, finirà col compiere un reato.

Le riprese piemontesi, che si concluderanno il prossimo 16 marzo per proseguire poi in Lombardia e in Svizzera, hanno coinvolto diverse location in Torino, oltre a Chivasso, Giaveno, Sant’Ambrogio e Venaria, tutti Comuni aderenti alla Rete regionale.

Beatrice Borgia, presidente di Film Commission Torino Piemonte, evidenzia che “Brianza rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e territorio, avendo intercettato sia le risorse della Fondazione Compagnia di San Paolo – attraverso il bando sviluppo – sia quelle della Regione Piemonte tramite il bando produzione. Un percorso produttivo di livello internazionale che la società torinese Indyca ha saputo strutturare in maniera esemplare.”

“Il Sistema Cinema Piemonte rappresenta un importante driver di sviluppo con significative ricadute economiche sul territorio – dichiara Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. Si tratta di un comparto capace di attivare risorse e finanziamenti, generando valore e nuove opportunità. In questo quadro e coerentemente con i nostri obiettivi strategici, si inserisce il sostegno della Compagnia al Fondo Sviluppo per Film e Serie TV promosso da FCTP, che supporta la prima e più delicata fase iniziale dei progetti audiovisivi, accompagnandoli verso la produzione e contribuendo così ad attrarre nuovi investimenti, attivare una spesa qualificata sul territorio e rafforzare l’intera filiera del settore. Il film del regista Simone Catania è per noi motivo di grande soddisfazione poiché tra i primi progetti che arrivano a realizzarsi a partire proprio dall’opportunità offerta dal nostro Fondo Sviluppo. Un esempio concreto di come, anche in ambito culturale, sia necessario investire sugli ecosistemi per accompagnare l’evoluzione dei concept culturali verso progetti produttivi solidi e distribuibili sul mercato cinematografico.»

Prodotto da Indyca , Beauvoir Films con Rough Cat, “Brianza” è realizzato con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 – Bando “Piemonte Film TV Fund ” e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Film Tv Development Fund e vede un forte coinvolgimento di maestranze locali, pari a circa il 70% dell’intera troupe: oltre alla Società di produzione Indyca e al regista Simone Catania si segnalano il Location manager Davide Spina, la scenografa Paola Bizzarri, il capo macchinista Antonio Ascione e la casting director Leucotea Monti

Oltre al protagonista Fausto Russo Alesi, nel cast principale figurano Paolo Pierobon, Marina Rocco, Giovanni Calcagno, Christophe Sermet.

La sceneggiatura è firmata da Ugo Chiti, Fabio Natale e Simone Catania, con la fotografia di Pietro Zuercher, il suono di Giovanni Corona, le musiche di Victor Hugo Fumagalli e il montaggio affidato a Chiara Griziotti.

Sinossi

Brianza, 2010. Giorgio Farina gestisce l’attività di famiglia, fondata dal nonno e tramandata fino a lui di padre in figlio: l’orgoglio della famiglia Farina. La spregiudicatezza negli investimenti, però, unita al periodo più nero della crisi economica, trascina Giorgio in un abisso di debiti, costringendolo a mentire persino alla propria famiglia pur di nascondere il proprio fallimento. Per custodire ad ogni costo il suo segreto, Giorgio, consulente della polizia e stimato da tutto il paese per la sua irreprensibile onestà, si ritroverà a compiere un atto del quale non si sarebbe mai pensato capace.

Il regista

Simone Catania – regista e produttore tra i fondatori della casa di produzione torinese Indyca – torna dietro la macchina da presa dopo la sua opera prima “Drive Me Home” (2018). Tra i suoi progetti si segnala inoltre “Tina”, lungometraggio in sviluppo anch’esso basato su una storia vera, nuovamente realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Film Tv Development Fund.