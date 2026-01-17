Ricordare per non dimenticare, conoscere per non ripetere. Lanzo Torinese rinnova anche quest’anno l’impegno a custodire il valore del ricordo con una giornata di iniziative dedicate al Giorno della Memoria, in programma domenica 25 gennaio, nei luoghi simbolo della partecipazione civile.

Il programma si aprirà alle 16 con la cerimonia di commemorazione alla Stele all’ingresso del cimitero in via Tesso che riporta i nomi dei Deportati Ebrei residenti, almeno per qualche tempo, a Lanzo che furono arrestati e condotti ad Auschwtiz, dove morirono: Moise Poggetto, Alfredo Valobra, Franco Sacerdoti, Todros Norzi, Lea Sacerdote Norzi, Raimondo Jona, Ruggero Joe e Ilka Vitale Jona. Dopo il saluto del sindaco Fabrizio Vottero, interverranno un rappresentante della Comunità Ebraica di Torino e i giovani coinvolti nel progetto MEMO4EU – Viaggio nella Memoria Europea della Città Metropolitana di Torino, portando la voce delle nuove generazioni dentro una pagina di storia che continua a interrogare il presente.

Al termine della cerimonia, il corteo si muoverà verso piazza Rolle per l’omaggio ai deportati lanzesi deportati e morti nei campi di concentramento nazisti – Giovanni Bellezza Mattia, Stefano Brunetta, Giovanni Battista Fornelli, Giovanni Garigliet Brachet, Antonio Pizzato, Francesco Vallino e Michele Vietti – i cui nomi sono incisi sulla lapide, segno concreto di una ferita che attraversa ancora la memoria collettiva della comunità.

Poi il trasferimento al salone LanzoIncontra, dove il racconto della Memoria si affiderà anche alle voci più giovani. Protagonisti saranno infatti gli studenti della classe 3ªC della Scuola Secondaria di Primo Grado, che presenteranno il progetto “Le mille Emilia”, percorso didattico ispirato all’albo illustrato “Emilia Levi, fiore di speranza” di Marzia Lodi. Un lavoro che, attraverso testi e disegni raccolti in un ebook, ha permesso agli alunni di riflettere sulla figura di Emilia Levi, giovanissima vittima della Shoah, trasformando la Memoria in esperienza educativa e messaggio di pace.

Spazio poi al teatro, alle 17, sempre al LanzoIncontra con lo spettacolo “Hasidei Umot Haolam – I Giusti fra le Nazioni”, a cura dell’associazione culturale e teatrale “I Retroscena”, con testo di Monica Vietti e regia di Marco Perazzolo. Ambientato nel Belgio del 1945, lo spettacolo racconta la storia di bambini ebrei salvati dalla deportazione grazie al coraggio di chi ha scelto di opporsi alla persecuzione, offrendo uno sguardo intenso sui temi della solidarietà, della fede e della responsabilità individuale.

Nel percorso di avvicinamento al Giorno della Memoria sono inoltre previsti incontri e laboratori per gli studenti di ogni ordine e grado, a cura del Centro di Documentazione Nicola Grosa, a conferma dell’attenzione verso il valore formativo della Memoria.

In chiusura, l’invito è a fermarsi davanti alla “Pietra d’inciampo” di via Umberto I 56, posata di fronte alla casa di Moise Poggetto, cittadino lanzese di origine ebraica arrestato nel 1944 e deportato ad Auschwitz, dove perse la vita pochi mesi dopo. Un segno discreto, ma significativo, che riporta la Memoria dentro le strade di ogni giorno e la affida alla responsabilità di tutti.