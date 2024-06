Torna “Bellezza tra le righe 2024” nei giardini di tre dimore storiche

Torna “Bellezza tra le righe 2024”, l’iniziativa che porta autori e voci autorevoli del presente nei parchi e giardini ditre dimore storiche del Pinerolese: Casa Lajolo, a Piossasco, il Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo e Palazzo Conti di Bricherasio, a Bricherasio. L’edizione è la numero cinque ed è in programma da domenica 30 giugno a domenica 13 ottobre.

La rassegna nasce per guardare al futuro e acquisire nuovi punti di vista e strumenti per viverlo e comprenderlo, ascoltando presentazioni di libri e letture in luoghi di grande bellezza.

Il tema “Bellezza tra le righe 2024”

È dedicata a «Ci vuole coraggio» l’edizione 2024 della rassegna.L’idea è riflettere sul coraggio necessario per agire,pensare, parlare, andare oltreo controcorrente, per obiettare,chiedere, fermarsi, per scrivere, per osservare a fondo, per pensare diversamente. Il coraggio ha sede nel cuore, ma agisce fuori, nel mondo, portando gesti e scelte e voci che si fanno esempi, modelli, occasioni per riflettere.

Per questo, “Bellezza tra le righe” è andata a caccia di storie che parlino di cosa significhi avere coraggio e avere, quindi, un certo tipo di cuore: un cuore che sa affrontare situazioni anche pericolose, un cuore che non ha paura di mostrarsi, un cuore che sa parlare a molti, tutti.

L’idea è cercare insieme il coraggio tra pagine che raccontano la guerra, illustrazioni che tratteggiano la malattia, thriller che parlano di scelte difficili: l’obiettivo, ambizioso, è capire come affrontare e vivere la vita, così come accade e si presenta, con coraggio, giorno per giorno.

L’inaugurazione congiunta

L’inaugurazione di “Bellezza tra le righe” è congiunta, secondo una formula sperimentata con successo lo scorso anno. Tre appuntamenti nella stessa giornata, quella di domenica 30 giugno. Per la prima volta, novità 2024, anche la chiusura della rassegna sarà congiunta ed è in programma domenica 13 ottobre: una giornata, quest’ultima, che guarda ai lettori di domani, con tre proposte per i bambini.

Domenica 30 giugno alle 15 si inizia al Castello di Miradolo dove arriva Claudio Marinacci con”Trentatré raggi ionizzanti”, Feltrinelli comics, moderato da Enrica Melossi. Marinaccio, torinese, classe 1982, è un apprezzato vignettista di fumetti, strisce e articoli di graphic journalism per diverse riviste e quotidiani, tra cui Internazionale e La Stampa. Lo scorso anno è stata molto apprezzata da pubblico e critica “Non può piovere per sempre”, l’inchiesta a fumetti sulla salute mentale dei ragazzi realizzata per SkyTg24.

A Miradolo presenta “Trentatré raggi ionizzanti” dove racconta come, a 36 anni, ha scoperto e ha affrontato una rara forma di tumore: al centro, il coraggio di affrontare la malattia, attraverso un«diario di bordo», un viaggio pieno di ottimismo, spontaneità e pura gioia di vivere.

«Si può dire che i momenti in cui ci si trova a stretto contatto con la morte siano straordinari. È in quei frangenti che a volte viene semplicemente voglia di fare quel viaggio rimandato per tanto tempo, lanciarsi in dichiarazioni d’amore che prima sembravano troppo imbarazzanti o, perché no: disegnare quella storia che sembrava impossibile iniziare» scrive Dottor Pira, fumettista italiano, nella prefazione.

Nell’incontro Marinaccio, in anteprima italiana, svelerà alcuni argomenti della sua ultima pubblicazione, “Aimone l’airone” (D Editore, 2024): esce in libreria il 27 giugno. A Palazzo Conti di Bricherasio, invece,alle 16,30 fa capolino Antonella Manduca, nella vita mercante d’arte, vissuta fino al 2000 a Pinerolo e poi trasferitasi, proprio per lavoro, in Francia.

Presenta “Diamanti in cambio”, un romanzo dove protagonista è il mercante d’arte spagnolo Manuel Delgado che trova, nello scomparto segreto di un prezioso e antico scrittoio, un sacchetto di diamanti grezzi. Chi li ha nascosti? E quando? Ma soprattutto, scottano?

Una storia che apparentemente inganna perché, nonostante le vicissitudini perfettamente riconducibili a un thriller, vi sono profondi spunti di riflessione sulla difficoltà di fare delle scelte che possono non piacere a molti, sul problema dell’accettazione a ogni costo e sulla sofferenza dell’allontanamento necessario. Parigi e Nizza sono gli scenari ideali per questo palcoscenico.

Infine, alle 18 nel giardino di Casa Lajolo, arriva la fotoreporter Andreja Restek, giornalista di origine croata con sede a Torino, fondatrice e direttrice di APR news. Presenta “La solitudine della verità. In viaggio tra le ombre delle guerre”, uscito nell’aprile 2024: è un’autobiografia che non è solo una storia di crescita personale e professionale, ma anche un’esplorazione profonda dell’impatto della guerra sull’umanità. Un viaggio emozionante che celebra la resilienza e la fermezza, dimostrando che, nonostante le partenze, le esperienze vissute e le sfide affrontate, ogni angolo del mondo può plasmare destini straordinari.

AndrejaRestek, nel volume, conduce attraverso un viaggio personale e commovente, dall’infanzia trascorsa in un piccolo paese, dove la realtà spesso sembra priva di pietà, fino alla sua ascesa come fotoreporter di guerra di fama internazionale. Attraverso il suo obiettivo, testimonia e documenta le atrocità e le sfide umane dei conflitti che hanno scosso il mondo. Esplora temi fondamentali come l’onestà, la capacità di analisi critica, il rispetto, l’integrità morale e lo straordinario temperamento necessario per diventare autentici. La sua storia personale, inoltre, è un esempio tangibile di determinazione e impegno e dimostra che ogni obiettivo è realizzabile con la giusta volontà.