In occasione della fiera patronale di San Donato, tornano a Pinerolo (TO) le esibizioni equestri dei circoli ippici del territorio: oltre 100 cavalli e tante discipline, per una full-immersion nell’Arte Equestre.

Domenica 25 agosto la Fiera Patronale dedicata a San Donato torna a Pinerolo con un intenso programma: per tutto il giorno bancarelle, eventi e tornei sportivi occuperanno vie e piazze del centro città mentre Piazza D’Armi, in passato sede dei Concorsi Ippici Internazionali, sarà dedicata alle esibizioni dei Circoli Ippici del Pinerolese in una giornata equestre che vedrà il cavallo indiscusso protagonista.

Con apertura delle performance equestri alle 10.00 con la sfilata inaugurale attraverso i 2.000 metri di Fiera Patronale allestita in Corso Torino, fino alle 18.00 la scaletta prevede una serrata Presentazione dei Circoli Ippici del territorio che si esibiranno in caroselli, Alta Scuola, sfilate, andature particolari come il passo spagnolo, lavoro in piano, piaff, passage, la “levade”, pas d’aurè, oltre all’inchino di commiato e ringraziamento.

Saranno presenti oltre 100 cavalli di ogni razza e di diverse discipline – monta inglese, monta americana, monta buttera, monta “vachera” o semplicemente “a pelo” – cavalcati sia da giovanissimi cavalieri, sia cavalieri esperti e amazzoni abilissime che comunicheranno al pubblico come la connessione tra cavallo e cavaliere produca prestazioni eclatanti con comandi impercettibili.

Non mancherà il Tiro con l’Arco a cavallo, disciplina molto difficoltosa consistente nel cavalcare il cavallo con il solo uso delle gambe, mentre le mani sono impegnate nel tiro.

Nei 40 ingressi previsti in scaletta, sarà presente anche il gruppo degli “Amici dei Muli Montati”, altro esempio di connessione totale tra uomo e animale. La giornata sarà una full-immersion nell’Arte Equestre e porterà nella Fiera di San Donato il fiore all’occhiello dei circoli della Città della Cavalleria.

Ma non è tutto. La formula vincente della Fiera di primavera viene ripresa con un ricco programma di eventi previsti già da sabato 24 agosto:

AREA FOOD: in Piazza D’Armi, il 24 e 25 agosto, sarà allestita un’area gastronomica con specialità locali come panini, crepes e gofri. Apertura dalle 15:00 alle 22:00 sabato e dalle 10:00 alle 22:00 domenica, con DJ set serale dalle 18:00.

CINEMA SOTTO LE STELLE: sabato 24 agosto alle 20:45, sempre in Piazza D’Armi, verrà proiettato il film “Non ci resta che vincere” di Javier Fesse. L’evento è gratuito e adatto a tutta la famiglia.

GRANDE LUNA PARK: Situato in Piazza Terzo Alpini, il luna park offrirà attrazioni per tutte le età, provenienti dai migliori parchi di divertimento italiani. Inoltre, tanti tornei sportivi coinvolgeranno grandi e piccini.

GREEN VOLLEY: già da sabato 24 torneo di pallavolo su erba organizzato dall’associazione Pablo Neruda e OGR, sabato dalle 15:00 alle 20:00 e domenica dalle 9:00 alle 18:00.

BARAONDA A PETANQUE: Il 25 agosto, dalle 15:30, nel parco del Veloce Club, si terrà una gara di petanque aperta a tutti.

TENNIS CON PADELLE: evento divertente al Circolo Tennis di Piazza Matteotti, domenica 25 agosto dalle 10:00 alle 18:30. Partecipazione gratuita previa iscrizione via mail o in loco.

Tra le mostre, al Museo della Cavalleria prosegue la mostra “Eleganza in uniforme”, mentre la Pinacoteca Civica proporrà “Ottocento e Novecento: personaggi e interpreti, paesaggi e figure”. Inoltre, torna da tradizione la mostra mercato della carta e del vinile nel Centro Storico e in Piazza Facta arriva Mani Creative, con una edizione estiva che porta nel Centro di Pinerolo tanti Crafter, artigiani e artisti che hanno fatto delle loro capacità creative una passione o una vera e propria attività.