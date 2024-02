Sedicesimo appuntamento della stagione è quello con la Compagnia Teatrale Another Day in “La gente strana…che strana gente” venerdì 1 marzo ore 21.00.

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, media partner Radio Grp e come web partner Radio Contatto, presenta la stagione teatrale 2023/2024 il cui tema è “Punti di vista, incontro”.

Una stagione unica comprendente diverse forme teatrali:

Il teatro comico

il teatro di prosa

il teatro di genere lgbtq+

il teatro danza

racconti di musica e di sport

reading

Trama “La gente strana…che strana gente”

Una classica famiglia si trasferisce in una vecchia villa…. Tutto sembra semplice nell’ambientarsi nella nuova casa, ma gli occhi indiscreti e curiosi dei vicini creano qualche difficoltà ai protagonisti della storia….. Ogni iniziativa è buona per conoscere i nuovi arrivati fino ad essere resi partecipi alla festa di beneficenza del quartiere….. e ogni occasione per farsi conoscere va bene fino ad organizzare una cena di benventuto invitando i vicini di casa nella loro dimora …. Chi sarà in effetti la gente più strana…. Gli abitanti del quartiere o i nuovi vicini di casa…. I comuni mortali o i nuovi vicini di casa La gente è strana…. Che strana gente! Risate e colpi di scena non mancheranno.

Ph: Grafica PDV