Fiera Regionale del Bovino e Mostra Mercato del Porro di Carmagnola

Nel mese di dicembre tornano a Carmagnola i tradizionali appuntamenti dedicati al Bovino di Razza Piemontese, alla Giora e al Porro Lungo Dolce, tre eccellenze agricole e gastronomiche che rappresentano il cuore dell’identità produttiva e culinaria del territorio.

La 33ª Fiera Regionale del Bovino di Razza Piemontese e della Giora e la 16ª Mostra Mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola si svolgeranno domenica 14 dicembre 2025 presso il Foro Boario di Piazza Italia, con un ricco programma pensato per coinvolgere appassionati del settore agricolo, famiglie, visitatori e buongustai.

La Fiera del Bovino da Carne di Razza Piemontese e della Giora

Detta anche bianca per via del colore quasi candido del mantello, vedrà l’esclusiva partecipazione di bovini di razza Piemontese, secondo un programma espositivo riservato agli allevatori e alle associazioni di allevatori. La Giora è la vacca a fine carriera riproduttiva che, adeguatamente ingrassata, fornisce tagli pregiati. Il Salame di Giora di Carmagnola rientra nei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione e nel Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino.

Alle ore 7:30 è previsto l’arrivo e la sistemazione degli animali, mentre dalle ore 9:30 prenderanno il via le valutazioni dei soggetti in gara da parte della giuria, con la partecipazione degli studenti della sezione agraria dell’Istituto Baldessano-Roccati.

Le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria si terranno alle ore 12:00: oltre ai riconoscimenti ufficiali verrà consegnata la tradizionale gualdrappa in raso. Alle ore 16:30 sono previsti il carico degli animali e lo smontaggio degli allestimenti.

La 16^ Mostra/Mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola

Viene organizzata in collaborazione con gli studenti della sezione Agraria dell’Istituto Baldessano-Roccati. Verranno offerte degustazioni gratuite di questo prodotto tipico carmagnolese, riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Regione Piemonte, caratterizzato da una notevole tenerezza e da un sapore delicato che si accompagna ad una facile digeribilità.

Durante l’intera giornata il pubblico potrà visitare l’esposizione di macchine agricole, prodotti e attrezzature per il settore zootecnico e cerealicolo, la mostra mercato dei piccoli animali “Fattoria in città”, il Mercato degli hobbisti in viale Garibaldi, il Mercantico in corso Matteotti e il mercato ambulante straordinario di Natale in via Valobra.

Non mancherà uno dei momenti più attesi dal pubblico: la degustazione gratuita del panino con cotechino di Giora, proposta fino a esaurimento scorte.

Accanto agli appuntamenti fieristici, la mattina di domenica 14 dicembre alle ore 11:00, presso la Torre Scarpata, si terrà l’inaugurazione dell’Antenna MAB UNESCO, nuovo punto dedicato alla Riserva della Biosfera “CollinaPo”, riconosciuta dall’UNESCO nell’ambito del programma MAB – Man and the Biosphere, progetto che promuove la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico locale in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Il programma prosegue mercoledì 17 dicembre, quando dalle ore 8:00 alle 13:00, al Foro Boario di Piazza Italia, si svolgerà l’oramai tradizionale asta dei bovini piemontesi, importante momento di incontro e confronto per allevatori provenienti da tutto il territorio regionale, accompagnato da degustazioni gratuite offerte al pubblico fino a esaurimento scorte.