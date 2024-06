Sabato 29 e domenica 30 giugno, torna “Gospel sotto le stelle”, evento nazionale di riferimento per gli appassionati di musica gospel che richiama ogni anno oltre 3.000 partecipanti e che brinda alla sua ventiquattresima edizione. 3 giorni di laboratori corali e coreografici e concerti all’aperto con star internazionali.

Oltre 760 concerti realizzati, più di 80 coristi, 15 solisti, un corpo coreografico di 6 ballerini e 4 musicisti, guidati dalla founder e direttrice Laura Robuschi, 7 CD prodotti, centinaia di spettacoli organizzati a tema con laboratori di canto e laboratori di coreografia, corsi di black music nelle scuole di tutto il Piemonte e molteplici partecipazioni presso le maggiori rassegne nazionali di musica gospel di tutta Italia. A questo si aggiungono innumerevoli collaborazioni artistiche con docenti di fama internazionale e altrettante collaborazioni con associazioni di volontariato sociale, istituti religiosi, enti pubblici e privati in eventi anche a scopo benefico che vedono musica e solidarietà fianco a fianco.

Sono i numeri di successo dell’Associazione Voci Libere, no-profit nata 27 anni fa per divulgare la cultura afro americana e i valori di libertà e solidarietà propri della musica Gospel, che nel 1997 a Beinasco ha dato vita al Free Voices Gospel Choir, tante voci in libertà e diverse storie ed esperienze di ogni corista, che confluiscono in un unico canto animato dalla passione comune per un modo di fare musica che anche in Italia sta facendo scuola e lanciare messaggi importanti di fede, di speranza e di preghiera, che è ciò che significa il termine “gospel” (Vangelo).

Nel 2000 il Free Voices Gospel Choir ha ideato il festival “Gospel sotto le stelle®”, un format canoro tra i più importanti a livello nazionale – inconfondibile visto che da qualche anno è anche un “marchio” registrato– che ha ispirato numerose manifestazioni in tutta Italia e che giunge quest’anno alla 24° edizione.

GSLS ha saputo richiamare nel tempo migliaia di cantanti, appassionati, professionisti ed amanti della musica gospel, sotto la guida esperta di artisti internazionali, tra cui: Cheryl Porter, Bob Singleton, Bazil Meade, Daniel Stenbaek, Anthony Morgan, Nehemiah H.Brown, Karen Gibson, Malcolm Chambers, Chris Harris, Rose Harper, Vaughan Phoenix, Wendell Simpksin, Isaac Cates, Calvin Bridges e Daniel Thomas. Nei 24 anni di attività del festival, il Free Voices Gospel Choir ha anche avviato importanti collaborazioni con formazioni corali di riferimento mondiale, che da sempre si esibiscono il sabato sera, nel giorno dedicato ai gruppi e ai cori ospiti.

La partecipazione ai concerti è libera e gratuita fino a esaurimento posti. In caso di maltempo i concerti si terranno ugualmente (al coperto) presso l’Auditorium Giacalone di Borgaretto, in via Martiri della Libertà.