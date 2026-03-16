Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio a Jerry Lewis

Inizia oggi l’omaggio che il Museo Nazionale del Cinema dedica a Jerry Lewis in occasione del centenario della sua nascita.

Il Cinema Massimo ospita dal 16 al 31 marzo 2026 una selezione di nove film che vedono Lewis protagonista sia come attore sia nel doppio ruolo di attore e regista, offrendo al pubblico uno sguardo ampio e articolato sulla sua straordinaria carriera.

Considerato uno dei più grandi innovatori della comicità cinematografica del Novecento e una figura centrale nella storia del cinema comico americano e internazionale, Lewis ha costruito un universo artistico unico grazie alla sua straordinaria mimica facciale e a un linguaggio del corpo inconfondibile.

Con i suoi personaggi surreali, malinconici e irresistibilmente comici, entrati nell’immaginario collettivo, ha lasciato un segno profondo sia nei film da lui scritti e diretti sia nelle interpretazioni realizzate per registi come Frank Tashlin, Norman Taurog, Stanley Kramer, Emir Kusturica e Martin Scorsese.

Attore, regista, sceneggiatore e produttore, Lewis ha attraversato cinema, televisione e spettacolo dal vivo trasformando profondamente il linguaggio della commedia. Dopo il successo della celebre collaborazione con Dean Martin negli anni Cinquanta, intraprende una carriera solista che lo consacra come autore completo e originale.

Nel corso degli anni Sessanta realizza una serie di film in cui unisce comicità fisica, invenzione visiva e sperimentazione tecnica, diventando uno dei pochi comici hollywoodiani a controllare interamente il processo creativo delle proprie opere. Film come The Nutty Professor (Il professore matto, 1963) rivelano il suo talento visionario e la sua capacità di reinventare le forme della commedia cinematografica, anticipando soluzioni narrative e stilistiche che influenzeranno generazioni di autori.

Con il suo stile surreale, il virtuosismo del corpo e una straordinaria libertà inventiva, Jerry Lewis è stato molto amato dalla critica europea tanto che la rivista francese «I Cahiers du cinéma» arrivò a definirlo “il regista totale”, l’unico in grado di rendere un film comico “registicamente perfetto”.

Programma delle proiezioni

Frank Tashlin – Artisti e modelle (Artists and Models) – Lun 16, h. 18.00/Dom 22, h. 18.00

(Usa 1955, 110’, 35mm, col., v.o. sott. it.)

Un pittore e uno scrittore vanno a New York in cerca di fortuna. Conoscono due ragazze e uniscono le forze per ottenere i primi successi. La pubblicazione di un libro dà inizio a un complicato affare di spionaggio in cui i giovani si trovano coinvolti loro malgrado. È uno dei classici della coppia formata da Jerry Lewis e Dean Martin, col loro robusto umorismo. Quasi esordiente Shirley MacLaine.

Frank Tashlin – Hollywood o morte! (Hollywood or Bust) – Mar 17, h. 18.30/Sab 21, h. 18.15

(Usa 1956, 95’, HD, col., v.o. sott. it.)

Malcolm, giovane commesso con la passione del cinema, vince alla lotteria una splendida automobile, ma deve dividerla con Steve, che con un imbroglio è riuscito a procurarsi il duplicato del biglietto vincente. Entrambi si recano ad Hollywood dove Malcolm sogna di incontrare Anita Ekberg.

Jerry Lewis – Scusi, dov’è il fronte? (Which way to the front?) – Mer 18, h. 16.00/Dom 22, h. 20.30

(Usa 1970, 96’, HD, col., v.o. sott. it.)

Durante la Seconda guerra mondiale, un giovane miliardario riformato organizza un piccolo esercito personale, sbarca in Italia e, grazie alla sua somiglianza con un generale tedesco, ordina alle truppe la ritirata. Gli americani, dopo qualche esitazione, avanzano. Il nostro fa esplodere il bunker di Hitler, quindi si traveste da importante ufficiale giapponese con l’intento di mandare all’aria i piani dei nipponici.

Frank Tashlin – Pazzi, pupe e pillole (Disorderly Orderly) – Ven 20, h. 16.00/Dom 22, h. 16.00

(Usa 1964, 89’, 35mm, col., v.o. sott. it.)

Jerome è infermiere in una clinica. Pieno di cuore e di voglia di rendersi utile, è, purtroppo, un gran maldestro e confusionario. Non si contano i guai che semina nell’ospedale, i malati che si aggravano per causa sua, i pasticci alla mensa. Eppure, riuscirà a rendersi utile salvando una giovane che ha tentato il suicidio.

Jerry Lewis – Jerry 8 e 4/4 (The Patsy) – Ven 20, h. 18.00/Lun 23, h. 18.00

(Usa 1964, 101’, 35mm, col., v.o. sott. it.)

Quando un famoso comico muore in una disgrazia aerea, il suo cinico team decide di rimpiazzarlo il prima possibile per continuare a cavalcare l’onda del successo. La scelta cade sul fattorino dell’albergo in cui i manager alloggiano, l’impacciato e stralunato Stanley Belt (Jerry Lewis) combinerà guai a non finire.

Jerry Lewis – Il ciarlatano (The Big Mouth) – Ven 20, h. 20.30/Mer 25, h. 18.15

(Usa 1967, 107’, HD, col, v.o. sott. it.)

Un semplice impiegato assomiglia terribilmente ad un gangster, ricercato dalla polizia e dal mondo della malavita per aver rubato e nascosto dei diamanti. Una serie di pericolosi equivoci perseguita il povero giovane, che si salva grazie all’aiuto di una bella ragazza.

Martin Scorsese – Re per una notte (The King of Comedy) – Mar 24, h. 16.00/Mer 25, h. 16.00

(Usa 1982, 109’, HD, col., v.o. sott. it.)

Un giovane aspirante attore comico (Robert De Niro) contatta un divo della tv cercando di convincerlo a lanciarlo nel suo show. Il divo (Jerry Lewis) prima lo lusinga con vaghe promesse, poi lo fa cacciare dagli uscieri. Allora il giovane tenta una carta disperata: lo sequestra barattando la sua libertà con la possibilità di recitare uno sketch in tv. Ci riesce e, anche se dopo lo arrestano, è ormai diventato una celebrità nazionale.

Jerry Lewis – Le folli notti del dottor Jerryll (The Nutty Professor) – Sab 21, h. 16.00/Mer 25, h. 20.30

(Usa 1963, 107’, Hd, col., v.o. sott. it.)

L’imbranato e introverso professore universitario Julius Kelp (Jerry Lewis), dopo una serie di esperimenti scientifici, dà vita a una speciale pozione che lo trasforma in un giovane fascinoso e sicuro di sé che si fa chiamare Buddy Love. Ma gli effetti della pozione sono limitati. Quarto e più ambizioso film da regista per Jerry Lewis che rilegge il mito di Jekyll e Hyde, rimescolandone gli assunti teorici.

Emir Kusturica – Arizona Dream – Dom 29, h. 18.00/ Mar 31, h. 15.45

(Usa 1992, 140’, HD, col., v.o. sott.it)

Il giovane Axel (Johnny Depp) viene riportato in Arizona dal cugino Paul (Vincent Gallo) per il matrimonio dello zio (Jerry Lewis). Lì incontra una strana coppia di donne: Grace (Lili Taylor) e la sua matrigna Elaine (Faye Dunaway). Si innamora di quest’ultima, una sognatrice fissata con il volo che non accetta di invecchiare, ma con il tempo si sentirà sempre più legato alla fragile e depressa Grace.