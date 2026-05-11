Un aperitivo alla corte di… Una nuova rassegna al Museo Leone

Sta per arrivare il secondo appuntamento con Un aperitivo alla corte di… l’iniziativa ideata e condotta dallo staff scientifico del Museo Leone, che guida il pubblico alla scoperta delle corti di grandi personaggi, re, imperatori e condottieri, che hanno fatto la storia.

Corti intese come edifici, regge e palazzi riccamente arredati ma anche composte da donne e uomini, custodi di altrettante storie affascinanti, curiose e tragiche, raccontate attraverso brevi conferenze che si tengono il sabato pomeriggio nell’altrettanto prestigiosa dimora del notaio Leone e al termine delle quali a tutti i partecipanti sarà servito un piccolo aperitivo.

Il prossimo appuntamento è per sabato 23 maggio alle ore 17.30 quando l’aperitivo, guidati dal racconto di Riccardo Rossi, responsabile della biblioteca del Museo Leone, lo serviremo… alla corte del Sultano.

Nel 1453, quando Maometto II conquistò Costantinopoli (oggi Istanbul), la tanto ambita “mela rossa” e ne fece la capitale del suo impero, costruì una reggia, conosciuta come Topkapi, che ben presto divenne un complesso sfarzoso e raffinato, di fronte al quale tutte le corti occidentali sarebbero presto impallidite.

Non paga dei suoi giardini, edifici, hammam e, naturalmente, del suo favoloso harem, la reggia si arricchì sempre più con il passare dei decenni, a seconda delle necessità e dei capricci dei sultani che si succedettero, fino a trasformarsi in un luogo ai nostri occhi molto vicino ai palazzi descritti ne “Le mille e una notte”.

Un riflesso luminoso e stravagante della corte ottomana giunse anche qui, in Piemonte, quando, prigioniero dei Cavalieri di Rodi, ma trattato con tutti gli onori che spettavano ad un sovrano, vi passò il principe Gem, figlio di Maometto II e pretendente al trono del fratello, il sultano Bayazid II.

Un aperitivo alla corte del Sultano è un evento su prenotazione obbligatoria, da effettuarsi entro giovedì 21 maggio ai numeri: 0161.253204 (in orario di ufficio); 348.3272584 oppure scrivendo a info@museoleone.it.

Ingresso Euro 12 oppure Euro 8 + Tessera Abbonamento Musei.