La stagione estiva al Colle del Sestriere si è conclusa all’insegna dei motori con due prestigiosi appuntamenti: la 16° edizione della HAT Sanremo-Sestriere e la Rievocazione storica della Cesana-Sestriere.

Domenica 8 settembre a raggiungere per prime il Colle sono state le vetture iscritte alla Cesana-Sestriere Storica, organizzata dal Piemonte Club Veterans Cars, arrivate a fine mattinata sotto la pioggia. Una sessantina le auto storiche ASI, che hanno segnato la storia dell’automobilismo in varie epoche, impegnate in tre prove di precisione con passaggio al centesimo di secondo su pressostati posizionati nell’ultimo tratto del percorso, teatro della celebre cronoscalata automobilistica internazionale, e nella prova speciale allestita in Piazza Agnelli.

Dalle ore 12.00, per tutto il pomeriggio, si è passati dalle quattro alle due ruote con l’arrivo continuo dei 590 iscritti alla 16° HAT Sanremo-Sestriere, ac colti dal vicesindaco di Sestriere Maurizio Cantele. Un’edizione da record con concorrenti in rappresentanza di 13 Nazioni, diverse squadre, team ufficiali, campioni e tanti appassionati impegnati su 5 differenti tipi di percorso (sulla distanza variabile da 500 a 950 km) a seconda del proprio livello di guida. Una maratona motociclistica non competitiva, se non per sfidare se stessi, che dalla città culla del Festival della Canzone Italiana ha raggiunto la stazione turistica internazionale della Vialattea. Il tutto sotto la regia collaudata di Over2000Riders.

“Con questo doppio appuntamento dedicato ai motori – ha commentato il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – si è conclusa la stagione estiva ricca di eventi e manifestazioni promosse dal Comune di Sestriere. Adesso lo sguardo è rivolto alla stagione invernale 2024/2025 che prederà il via il prossimo 6 dicembre, data fissata per l’apertura di piste da sci e impianti Vialattea. Tanti gli appuntamenti di prest igio in programma: dai FISU World University Games Winter, dal 13 al 23 gennaio, al ritorno della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile, in programma il 22 e 23 febbraio, sino ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, dall’8 al 16 marzo. Questi, assieme ad altri eventi culturali, accompagneranno una stagione all’insegna dello sci e del divertimento per tutti”.