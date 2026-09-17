Le tappe in Piemonte della prima edizione della Carovana del Po

Come sta cambiando il Po, a partire dalle sue sorgenti? Parte dal Piemonte la prima edizione della Carovana del Po, il viaggio lungo (e per) il Grande Fiume promosso dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life Climax Po.

Dal 19 al 22 settembre, le prime tappe attraverseranno Settimo Torinese, Pian del Re, Ostana, Cantalupa e Chivasso, seguendo un filo che parte dall’acqua e dai territori: dalle sorgenti del Monviso agli ecosistemi fluviali studiati dai ricercatori, fino al sistema irriguo del Canale Cavour.

La Carovana del Po nasce per portare il tema dell’adattamento climatico fuori dai tavoli tecnici e lungo il fiume, mettendo in relazione conoscenza scientifica, gestione del territorio e comunità. Un viaggio dalle sorgenti al Delta per osservare le trasformazioni del bacino, incontrare chi studia e gestisce l’acqua e conoscere le strategie con cui i territori si stanno preparando agli effetti della crisi climatica.

Per farlo, la Carovana utilizza linguaggi e punti di osservazione diversi: escursioni e visite sul campo, incontri con il mondo della ricerca, teatro e performance artistiche. Si parte dalle sorgenti del Po, si entra nei luoghi dove si studiano gli ecosistemi fluviali e si arriva alle infrastrutture che regolano e distribuiscono l’acqua nella pianura. Il teatro accompagna il percorso portando il rapporto tra clima, ambiente e comunità dentro un’esperienza collettiva.

Il programma

Sabato 19 settembre | Settimo Torinese (TO)

Ore 11.00 | Ecomuseo del Freidano

Visita all’Ecomuseo del Freidano e incontro con Pedalanpo

Per conoscere da vicino le Aree protette del Po piemontese e la Riserva della Biosfera MAB UNESCO Collina Po

La Carovana del Po fa tappa a Settimo Torinese e incontra Pedalanpo, il viaggio cicloturistico lungo le sponde del fiume che attraversa i territori del Po valorizzando la mobilità lenta e la conoscenza del paesaggio fluviale.

L’incontro sarà accompagnato da una visita all’Ecomuseo del Freidano, nato per raccontare il rapporto tra acqua, territorio e storia locale. Cuore dell’Ecomuseo è il Mulino Nuovo, complesso ottocentesco legato alla rete dei canali che per secoli ha segnato il paesaggio e le attività di Settimo Torinese.

Durante la sosta, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta presenterà il progetto europeo Life Climax Po e il percorso della Carovana del Po, mentre PEDALANPO racconterà il proprio viaggio lungo il fiume.

Lunedì 21 settembre | Pian del Re (CN)

Ore 10.00

Escursione naturalistica alle sorgenti del Po

La Carovana raggiunge Pian del Re, ai piedi del Monviso, per un’escursione naturalistica alle sorgenti del Grande Fiume insieme a un guardiaparco dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso.

Il percorso da Pian del Re al Lago Fiorenza permetterà di conoscere gli ambienti di alta montagna e il territorio della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso, partendo proprio dal luogo in cui nasce il Po.

Ore 15.00 | Frazione Sant’Antonio

Visita ad Alpstream – Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini

Dalle sorgenti alla ricerca. Nel pomeriggio la Carovana raggiunge Ostana per visitare Alpstream – Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini, insieme a Stefano Fenoglio, professore ordinario dell’Università di Torino, e alla Cooperativa di Comunità Viso a Viso.

La visita permetterà di entrare nel lavoro di ricerca e monitoraggio dedicato agli ecosistemi fluviali montani, con una dimostrazione delle attività svolte dal Centro e un approfondimento sui mesocosmi, sistemi sperimentali utilizzati per studiare direttamente sul campo le risposte degli ecosistemi acquatici ai cambiamenti ambientali.

Lunedì 21 settembre | Cantalupa (TO)

Teatro Silvia Coassolo | via Roma 18

L’altro mondo – Piccole storie di cambiamento

Spettacolo teatrale a cura di Mulino ad Arte

Dalla ricerca al teatro. La giornata prosegue a Cantalupa con un apericena scientifico, preceduto dai saluti istituzionali, e alle ore 21.00 con L’altro mondo – Piccole storie di cambiamento.

Il pubblico scrive, sogna, condivide. L’altro mondo – Piccole storie di cambiamento è un’esperienza teatrale partecipativa in cui gli spettatori e le loro percezioni sui temi ambientali diventano parte della rappresentazione.

Lo spettacolo intreccia teatro, territorio e vissuti personali, dando vita a un racconto che cambia in ogni luogo attraversato. Con il supporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il progetto entra in dialogo con le specifiche criticità ambientali dei territori, trasformando il teatro in uno spazio di ascolto, confronto e consapevolezza sulla crisi climatica.

Ore 21.00 | Inizio dello spettacolo

Evento gratuito

Produzione Mulino ad Arte

Da un’idea di Daniele Ronco e Luigi Saravo

Drammaturgia Daniele Ronco, tratta da “L’altro mondo” di Fabio Deotto

Con Daniele Ronco e Luigi Saravo, in qualità di dramaturg e facilitatore

Regia Luigi Saravo

In collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Martedì 22 settembre | Chivasso (TO)

Parco fluviale del Bricel | ingresso da via Po

Andante – Esperienza immersiva per spazi naturali

La tappa piemontese si conclude a Chivasso con Andante – Esperienza immersiva per spazi naturali di Faber Teater, una performance itinerante che accompagna il pubblico attraverso il Parco fluviale del Bricel fino alla Chiusa del Canale Cavour.

Ore 10.30 | Replica dedicata alle scuole secondarie

Ore 17.30 | Replica aperta alla cittadinanza

Attraverso cammino, canto, parole e ascolto, Andante invita il pubblico a vivere lo spazio naturale e a interrogarsi sul proprio rapporto con il paesaggio. Il percorso segue il Po fino alla Chiusa del Canale Cavour, dove l’esperienza teatrale incontra uno dei luoghi simbolo della gestione della risorsa idrica nel bacino.

Realizzato tra il 1863 e il 1866, il Canale Cavour prende origine dal Po a Chivasso e si sviluppa per circa 85 chilometri attraverso il Vercellese e il Novarese fino al Ticino. Con una portata di riferimento di 110 metri cubi al secondo, rappresenta una delle principali infrastrutture del sistema irriguo della pianura e alimenta in particolare il comparto risicolo piemontese.

Al termine della performance è prevista una visita guidata alla Chiusa del Canale Cavour a cura dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, seguita da un momento conviviale.

Partecipazione gratuita con prenotazione necessaria info@faberteater.com | 338 200 7580

La Carovana del Po

La Carovana del Po è la campagna itinerante promossa dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life Climax Po.

Dal 19 al 27 settembre 2026 il viaggio seguirà il Grande Fiume dalle sorgenti al Delta, attraversando i territori delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO Monviso, Collina Po, Po Grande, Delta del Po e Ticino Val Grande.