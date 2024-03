“Après tout”: dalla Francia la danza contemporanea di Casa Fools

Torino, marzo 2024 – Venerdì 5 e sabato 6 aprile a Casa Fools va in scena “Après tout” (ore 21), produzione in arrivo dalla Francia che porterà per la prima volta sul palco del Teatro Vanchiglia uno spettacolo di danza contemporanea interpretato da Pasquale Fortunato e Manon Mafrici, autori anche delle coreografie.

In “Après tout” i due ballerini mettono in scena un racconto in cui la breakdance di Pasquale Fortunato diventa poetica in unione allo stile intimo di Manon Manfrici, componendo un tuffo nel loro mondo giocoso. “È un pezzo delicato e potente, al crocevia tra la danza contemporanea e l’hip hop, la contorsione e l’arte dell’illusione, che vuole riflettere e mettere in discussione la nozione di tempo” commenta Manon Mafrici.

Fortunato e Mafrici nel 2021 hanno fondato Gipsy Raw, compagnia di danza franco-italiana con base a Valenciennes. Manon Mafrici ha iniziato a danzare giovanissima, spaziando dal classico al jazz per diventare ballerina e contorsionista multidisciplinare. In seguito all’incontro con l’hip-hop, la sua arte si è evoluta verso codici meno accademici. Pasquale Fortunato è invece uno dei ballerini di breakdance più influenti della scena italiana. La sua danza è tecnica, rigorosa e potente, sempre accompagnata da un tocco di umorismo e leggerezza. “Après tout” ha ricevuto il premio del pubblico al concorso coreografico “Dialogues” 2022 svoltosi al Théâtre des Champs-Élysées a Parigi.