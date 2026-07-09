“Jazz Around the Clock”, serata dedicata al jazz, al blues e allo swing

Diciotto edizioni, oltre cento formazioni e più di seicento musicisti. Sono i numeri di “Jazz Around the Clock”, la rassegna che sabato 18 luglio tornerà ad animare il centro storico di Lanzo con una serata dedicata al jazz, al blues e allo swing. Organizzata dall’associazione Haven’t Heart con il patrocinio della Città di Lanzo Torinese, la manifestazione prenderà il via alle 21 e proporrà quattro concerti in altrettanti luoghi simbolo del centro storico, tutti a ingresso libero. Un format che, dal 2009, accompagna l’estate lanzese e richiama ogni anno appassionati e visitatori, valorizzando alcuni degli scorci più suggestivi della città.

Il programma si aprirà sul sagrato della chiesa di Santa Croce con il Nexus Jazz Quartet, formazione composta da Ginger Kwan, Marcello Picchioni, Enrico Ciampini e Marco Breglia, che proporrà un repertorio capace di unire le radici del jazz tradizionale a sonorità contemporanee.

Alle 21.20 il blues sarà protagonista in via Cibrario con Henry’s Blues Duo, viaggio musicale tra blues, country, swing, gospel e ballad americane dagli anni Trenta agli anni Settanta. Piazza Gallenga ospiterà quindi Freelance plays Police, progetto che reinterpreta in chiave jazz fusion alcuni dei grandi successi dei Police con arrangiamenti originali e sofisticati.

Gran finale alle 22,30 in piazza Peradotto con la Dimensione Musica Winds Orchestra, big band composta da venti musicisti che porterà sul palco i grandi classici dello swing, del jazz e del latin jazz. Ad arricchire la serata sarà anche la mostra fotografica “Opera Jazz”, organizzata dall’associazione Opera e allestita sotto l’Ala Mercatale. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà comunque: i concerti saranno ospitati tra l’Ala Mercatale, il salone LanzoIncontra di piazza Rolle e la chiesa di Santa Croce.

Dietro la crescita di “Jazz Around the Clock” c’è anche il lavoro del direttore artistico Luciano Devietti, che fin dalla prima edizione cura la scelta degli artisti e l’organizzazione della rassegna. «Ogni anno cerchiamo di alzare un po’ l’asticella. Fin dalla prima edizione abbiamo voluto portare musica di qualità nel centro storico, valorizzando al tempo stesso i luoghi più caratteristici di Lanzo. Anche quest’anno abbiamo scelto formazioni di alto livello e una proposta musicale che attraversa jazz, blues, fusion e swing, con l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati, ma anche chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questi generi», evidenzia Devietti.

Un appuntamento che, anno dopo anno, si è ritagliato un posto di rilievo nel panorama culturale, come sottolinea anche il sindaco Fabrizio Vottero: «Da diciotto anni “Jazz Around the Clock” porta musica di qualità nel cuore di Lanzo e trasforma il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Siamo felici che anche questa edizione rientri nel programma dei festeggiamenti per i 25 anni di Lanzo Città, perché rappresenta perfettamente lo spirito delle celebrazioni: valorizzare ciò che rende unica la nostra comunità. Grazie all’Associazione Haven’t Heart, al direttore artistico Luciano Devietti e a tutti i volontari che continuano a credere in questo progetto e a farlo crescere anno dopo anno», aggiunge il primo cittadino.

Tra piazze, vicoli e “chintane”, il pubblico potrà lasciarsi accompagnare dalle note del jazz, del blues e dello swing, riscoprendo così i luoghi più suggestivi della città.