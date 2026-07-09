Il documentario “Storia di una leggenda. Pininfarina” sbarca in Nord America

Il documentario “Storia di una leggenda. Pininfarina” approda in Nord America con una premiere speciale durante l’Italian Contemporary Film Festival (ICFF) di Toronto, in programma il 10 luglio 2026.

Vincitore del Premio Film Impresa 2026 nella sezione Documentaria, il film scritto e diretto da Marina Loi e Flavia Triggiani sarà presentato al pubblico internazionale nella suggestiva cornice open-air del Distillery District, cuore storico e culturale della città. Il documentario è stato prodotto da Flair Media Production in collaborazione con Rai Documentari e realizzato con il contributo del Piemonte Doc Film Fund – Film Commission Torino Piemonte.

“Portare il documentario su Pininfarina in Nord America significa condividere con un pubblico internazionale non solo la nostra storia, ma anche i valori che continuano a guidarci ogni giorno: creatività, innovazione e visione. Ed è per noi motivo di grande soddisfazione che ciò avvenga in una cornice prestigiosa come l’ICFF di Toronto. Il mercato americano – dal Nord al Sud – rappresenta per Pininfarina un’area altamente strategica, nella quale siamo presenti con sedi a Miami e New York e con una rete di relazioni sempre più solida. In particolare, sentiamo un legame speciale con il Canada e con la città di Toronto, dove lo scorso maggio il team di Pininfarina of America ha preso parte agli ICCO Canada Business Excellence Awards 2026, occasione in cui abbiamo esposto la nostra hypercar elettrica Battista Edizione Nino Farina. Un momento significativo che ha confermato la forza delle connessioni tra le comunità italiane e canadesi” – Lucia Morselli, Presidente Pininfarina.

La proiezione si inserisce all’interno del Lavazza IncluCity Festival, principale appuntamento dell’ICFF, che quest’anno celebra il suo 15° anniversario. Il 10 luglio, a partire dalle ore 19:45, il documentario guiderà il pubblico in un viaggio attraverso quasi un secolo di creatività, raccontando la storia di una famiglia e di un marchio divenuto simbolo globale dell’eccellenza del design italiano. Il racconto intreccia immagini di repertorio e testimonianze esclusive di protagonisti del mondo industriale e creativo, tra cui Piero Ferrari, Giorgetto Giugiaro, Luca Cordero di Montezemolo e Giorgia Pininfarina, arricchite da preziosi materiali provenienti dagli archivi storici e privati Pininfarina, Ferrari, Istituto Luce e Teche Rai. Un patrimonio visivo che accompagna lo storytelling con immagini d’epoca capaci di restituire in modo vivido lo spirito del tempo.

“Quella di Pininfarina è una storia unica, tipicamente italiana ma di fama internazionale, la storia di un sogno che si è avverato e che a sua volta ha fatto sognare intere generazioni. Quello che maggiormente colpisce di questo marchio è l’eleganza, un’eleganza senza tempo, riconoscibile, intramontabile. Non a caso, in uno dei musei più importanti al mondo, il MoMa di New York, l’unica vettura ad essere esposta permanentemente è la Cisitalia, una creazione Pininfarina. Una vera e propria opera d’arte che fu definita “Rolling Sculpture”, scultura in movimento” – Flavia Triggiani e Marina Loi.

In occasione della presentazione a Toronto, il programma del festival prevede anche un momento di approfondimento dedicato al design Pininfarina: il 10 luglio alle ore 20:00 si terrà infatti una panel discussion che vedrà la partecipazione dell’architetto Samuele Sordi, Chief Architectural Officer di Pininfarina of America. Il panel offrirà una prospettiva contemporanea sull’evoluzione del linguaggio progettuale Pininfarina, dal mondo automotive all’architettura e al product design.

Scheda tecnica

Durata: 52’

Scritto e diretto da: Marina Loi e Flavia Triggiani

Prodotto da: Flair Media in collaborazione con Rai Documentari

Fotografia: Alessandro Mattiolo

Montaggio: Pietro Foglietti

Musiche originali: Maurizio D’Aniello e Alessandro Franconetti