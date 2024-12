Sabato 7 dicembre alle 17.30 l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza Fraiteve

È stata anticipata di mezz’ora l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza Fraiteve del Comune di Sestriere che segnerà l’inizio ufficiale delle festività natalizie. Turisti e residenti sono invitati a condividere questo magico momento.

Sestriere: super festa dei Nonni e degli Over 60 residenti

Il Comune di Sestriere insieme alla Pro Loco Sestriere hanno festeggiato, giovedì 5 dicembre, gli Over 60 con “Nonni in festa”. Una giornata speciale per i residenti al Colle e nelle frazioni di Champlas Janvier, Champlas du Col e Borgata apertasi con la Santa Messa presso la Chiesa di Sant’Edoardo celebrata da Don Giorgio Nervo e da Monsignor Gaetano Bellissima.

Presenti il Sindaco di Sestiere Gianni Poncet, il vicesindaco Marurizio Cantele e la consigliera Monica Passet oltre al presidente della Pro Loco, Roberto Bendinoni ed autorità civili e militari che operano sul territorio. La festa è proseguita con il pranzo all’Hotel Principi di Piemonte dove sono stati premiati i “seniores” residenti che hanno partecipato all’evento: Elvira Emilia Noaro, classe 1933, Gian Carlo Valsesia (1937) e Gaetano Bellissima (1930).

Vialattea: sabato 14 dicembre la Fiaccolata del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Corpo che ogni anno svolge oltre 10.000 interventi dal nord al sud Italia, compie 70 anni di impegno e dedizione al servizio della collettività, operando per la sicurezza in montagna e in ambiente impervio.

Per celebrare e condividere con tutti quest’importante traguardo, sabato 14 dicembre il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte (SASP) ha organizzato una fiaccolata al Colle del Sestriere sulle piste della Vialattea.

L’appuntamento è alle ore 19.00 per uno spettacolo emozionante e suggestivo.

Turisti e residenti sono invitati a presenziare al parterre di arrivo delle piste da sci Vialattea al Colle del Sestriere per accogliere l’arrivo con le fiaccole di uomini e donne sempre pronti ad intervenire nel garantire la sicurezza ed il pronto intervento sulle nostre montagne.

Inoltre, dal 12 al 17 dicembre presso la sala esposizioni dell’ufficio del turismo di Sestriere, il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte ha allestito una mostra fotografica sui 70 anni di attività.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e alle 15.00 alle 17.00. Ingresso gratuito.