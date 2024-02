“Nonnetti” alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani sabato 2 marzo alle ore 17.30 e domenica 3 marzo alle ore 11.00.

La giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no.

La magia si interrompe quando i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino. Spettacolo con poche parole, molta musica e movimento, con momenti di comicità e qualche venatura di malinconia.

L’idea artistica nasce dal desiderio di esprimere la forza delle persone anziane. La comicità è ricercata nell’invenzione che ciascun protagonista usa per stupire l’altro, il gioco per divertirsi alle spalle dell’altro o contro chi disturba il delicato equilibrio interno. Un piccolo gioiello che può essere gustato da ogni tipo di pubblico.

Dai 5 anni

Lo spettacolo ha ricevuto i premi. Miglior spettacolo del Vimercate Ragazzi Festival – 2021 ex-aequo con Sosta Palmizi “per la qualità artistica, con particolare attenzione alla drammaturgia, alla regia e all’ interpretazione degli attori, per l’efficacia e coerenza nelle scelte dei linguaggi e delle tematiche proposte in relazione all’età del pubblico di riferimento, ma anche coinvolgendo quello adulto. Il tutto con leggerezza e poeticità, senza mai cadere nella convenzionalità e usando il corpo come strumento prevalente di comunicazione, in modo estremamente giocoso e simbolico”.

Premio Porto Sant’Elpidio – Città dei bambini – 2022 “per il garbo, la leggerezza, la straordinaria intelligenza scenica e attoriale con cui è stato affrontato il non facile tema della vecchiaia, tra disarmante candore, riso e profonda commozione”.