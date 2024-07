A Sestriere il Trail sui Sentieri dei Campioni

Cresce l’attesa per la prima edizione del Trail sui Sentieri dei Campioni a Sestriere, “1° Memorial Pelle”, in programma domenica 21 luglio 2024. Una corsa sulla distanza dei 19 km e 600mt D+ che toccherà i sentieri al Colle intitolati a grandi campioni che proprio a Sestriere preparavano gli appuntamenti più importanti, dai mondiali alle olimpiadi, coronati da una pioggia di medaglie d’oro. Stelle dello sport del calibro di Gelindo Bordin, di Ivano Brugnetti e Annarita Sidoti e dei fratelli Martin e Bernard Dematteis.

Tra gli atleti per il Trail sui Sentieri dei Campioni che hanno già confermato la propria presenza in gara figura proprio Matrin Dematteis che guida la pattuglia dei top runner composta da Marco Moletto, Andrea Rostan, Luca Merli, Paolo Bert e tra le donne Carla Primo, Arianna Dentis e Gianfranca Attene. Atleti specialisti di corsa in montagna a cui se ne aggiungeranno altri… La partenza sarà alle ore 9.30 da Piazza Fraiteve che ospiterà anche il traguardo e le premiazioni finali dell’evento.

“Questa gara – spiega Giovanni Barberis, a nome del comitato organizzatore – nasce per ricordare l’amico Pelle, finanziere del Sagf di Bardonecchia, soccorritore esperto e Alpino, oltre che amico speciale, morto lo scorso anno in servizio. Ci tenevamo molto a promuovere quest’iniziativa per ricordare una persona speciale che ha dato tanto a questo territorio. Abbiamo realizzato un percorso che crediamo possa essere apprezzato da molti sportivi che decideranno passare una domenica al fresco, respirando a pieni polmoni sulle nostre stupende montagne. La nostra mission è quella di promuovere un territorio che soddisfa pienamente ogni appassionato di sport anche durante i mesi estivi. Il giro che abbiamo disegnato unisce i tre sentieri che il comune di Sestriere ha dedicato a 4 grandi campioni che negli anni hanno costruito i loro successi sportivi anche su queste montagne.”

“Il percorso è veloce e corribile, non t ecnico ed alla portata di tutti. Tuttavia non è assolutamente da sottovalutare se consideriamo la quota dove si snoda. Ringraziamo Apple Run che supporta pienamente questo progetto e che, con l’esperienza di Mauro Riba, sicuramente potrà concretizzare questa idea in modo ottimale. Un ulteriore ringraziamento va alla Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana di Atletica Leggera, al Comune di Sestriere, alla Pro Loco Sestriere, al Consorzio Turismo Sestriere e allo Sci Club Sestriere oltre ai tanti amici che ci hanno aiutato. In questi giorni stiamo continuando a lavorare sul tracciato per renderlo sempre migliore anche per tutti i turisti e gli sportivi che decideranno di fare trekking anche dopo l’evento”.



Comune di Sestriere