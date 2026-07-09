Bosconero sul podio nazionale: terzo posto al Premio “Piccolo Comune Amico” 

Il Comune di Bosconero celebra un prestigioso traguardo di rilevanza nazionale. Il piccolo centro piemontese-canavesano si è infatti aggiudicato il terzo posto nella categoria “Artigianato” all’interno della sesta edizione del concorso “Piccolo Comune Amico”.

L’iniziativa, promossa dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, nasce con l’obiettivo specifico di favorire lo sviluppo e valorizzare le eccellenze dei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, accendendo i riflettori sulle realtà locali capaci di custodire e innovare le tradizioni del nostro Paese.

Il riconoscimento è stato assegnato grazie al successo storico della “Mostra dell’Artigianato“, manifestazione d’eccellenza che da ben 19 anni rappresenta un punto di riferimento per l’intero territorio. L’evento accoglie ogni anno migliaia di visitatori, giunti per scoprire i prodotti e le creazioni di circa 200 espositori selezionati.

La giuria del premio ha scelto di premiare Bosconero proprio per la sua straordinaria capacità di trasformare la maestria artigiana tradizionale in una concreta risorsa economica e culturale per il futuro. Questo prestigioso terzo posto è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità locale.

Il successo ottenuto non è infatti il frutto del lavoro di pochi, ma il risultato di una sinergia collettiva che ha visto l’impegno in prima linea dell’Amministrazione comunale e degli Uffici dell’ente, affiancati in modo determinante dal tessuto sociale e produttivo. Fondamentale si è rivelato il supporto dei numerosissimi sponsor e, soprattutto, l’energia degli oltre cento volontari che ogni anno dedicano il proprio tempo per permettere al paese di aprire le porte ai visitatori con un’organizzazione impeccabile.

“La Mostra dell’Artigianato non è semplicemente un evento per il nostro paese”, si legge nella nota ufficiale della municipalità, “ma rappresenta un fondamentale momento di unione e coesione sociale di cui andiamo profondamente fieri”. Con questo premio, Bosconero dimostra come anche i piccoli Comuni sappiano esprimere grandi eccellenze, trasformando la propria identità in un volano di sviluppo e visibilità a livello nazionale.