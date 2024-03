Torino, 7 marzo 2024 – Abilmente Torino, da giovedì 14 a domenica 17 marzo, è pronta a trasformarsi in un giardino fiorito di idee e ispirazioni. Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group (IEG), dopo aver concluso le edizioni di inizio anno a Milano, Vicenza e Roma, torna al Lingotto Fiere.

Oltre 120 espositori dall’universo creativo

Ad Abilmente la manualità è protagonista, tra materiali, strumenti, accessori e tutto il necessario per creare con le mani grazie all’offerta di oltre 120 espositori specializzati. Bijoux e accessori, cucito creativo e filato, decorazione, moda sartoriale, riciclo e upcycling e tanti altri mondi tutti da esplorare. In fiera anche mostre tessili, centinaia di corsi ed eventi con i migliori insegnanti ed esperti del fai-da-te, per quattro giornate di pura ispirazione nel cuore del Nordovest.

Arti di filo, letture immersive e decorazioni di carte

Sono tante le novità di quest’edizione torinese: un bouquet di occasioni uniche per lasciarsi ispirare e cogliere spunti e suggerimenti. Ricamo, tessitura e merletto non avranno più segreti grazie ai protagonisti dell’area Arti di Filo: creativi italiani e francesi che non vedono l’ora di condividere tutti i trucchi del mestiere per insegnare tecniche antiche e moderne.

Per chi vuole conservare su carta i ricordi in modo originale, Abilmente è il punto di incontro imperdibile. ASI – Associazione Scrappers Italia si appresta ad accogliere gli appassionati di decorazione su carta con i suoi corsi di scrapbooking aperti a tutti, tra pagine di giornale e scampoli di stoffa, fotografie, adesivi e altri tipi di materiali. E per grandi e piccini che amano i libri, in programma gli appuntamenti della libreria Le Altalene del circuito Cleio, tra letture animate, eventi, laboratori e attività che solleticano la fantasia e fanno volare la mente. Un luogo magico da visitare per vivere avventure straordinarie.

Corsi e dimostrazioni per principianti ed esperti

Complementi d’arredo da restaurare e segnalibri in resina, lezioni di maglia e uncinetto, cartoline pasquali e carta riciclata, calligrafia e cornici di mosaico, decorazioni in macramé, cucito pratico e fiori di carta, bigiotteria fatta in casa e corsi di fumetto: ad Abilmente Torino c’è l’imbarazzo della scelta per mettersi alla prova e creare qualcosa con le proprie man