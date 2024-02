“Pelle, studi sul pube nudo” una produzione del Teatro del Lavoro

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, media partner Radio Grp e come web partner Radio Contatto, presenta la stagione teatrale 2023/2024 il cui tema è “Punti di vista, incontro”. Quindicesimo appuntamento della stagione è quello con Alessandra Fumai, Cristina Da Ponte, Martina Auddino in “Pelle, studi sul pube nudo”.

“Pelle, studi sul Pube Nudo” è uno spettacolo di teatro danza contemporaneo che dialoga con il teatro di figura contemporaneo. Ideato, diretto e interpretato da Alessandra Fumai, insieme a Camilla Cicciotti e Martina Auddino. Questo studio matura attraverso residenze di ricerca a partire dal 2020 e integra l’indagine antropologica, effettuata sul campo mediante interviste e incontri con gruppi di donne, con la ricerca performativa, che esplora le tecniche del corpo che sottendono alla creazione del genere femminile e alla costruzione del “corpo adeguato” secondo gli attuali standard economico-sociali ed estetici.

“Pelle” esprime la volontà di dare vita e corpo alle testimonianze delle donne coinvolte nella ricerca, indagando, attraverso il linguaggio artistico, alcune ricadute fisiche, emotive e psicologiche della cultura di genere nel mondo occidentale. L’autrice pone l’accento su quello che chiama “cannibalismo del corpo femminile”, legato alle pratiche di consumo che oggettificano e reificano i corpi in un’ottica che promuove il valore d’uso degli stessi e non ne valorizza la traiettoria esistenziale: utilizzando la voce, i silenzi, la danza e il racconto le tre donne in scena riportano, attraverso un linguaggio evocativo e crudo, i risvolti intimi e talvolta comici di questa condizione.

La donna-feticcio entra così in scena, portando con sé immaginari e desideri, come una muta presenza carica di tensione: la performance apre lo sguardo a diversi piani di lettura sostenuti dalla creazione di maschere corporee, seconde pelli, che le danzatrici indossano e interrogano nella loro forza simbolica. Lo spettacolo si avvale di apporti artistici di natura differente, dalla danza, al canto, al teatro e i materiali presenti sono usati ora come maschere, ora come abiti o presenza cariche di senso.