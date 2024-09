“Fabbri nell’anima”: Estemporanea di forgiatura

La Pro loco di Rivarolo Canavese APS, con il patrocinio di Città di Rivarolo Canavese e di Unpli, in collaborazione con il gruppo di artisti “Fabbri nell’anima”, organizza in occasione del Centenario del Gruppo Alpini Rivarolo Canavese, nei giorni 14/15 settembre 2024, un evento dal vivo ed aperto al pubblico presso il cortile interno del Castello Malgrà (orari: 9:00 – 12:30; 14:00 – 18:00).

I “Fabbri nell’anima” sono un gruppo di artigiani che realizzano opere in ferro battuto di diverse tipologie e dimensioni a dimostrazione del lavoro tradizionale artigiano e che da anni partecipano ad eventi a livello nazionale e internazionale. Le installazioni realizzate nei vari appuntamenti vengono poi donate alle città ospitanti divenendo parte del patrimonio artistico delle città medesime.

Dopo il grande successo delle prime due installazioni, la prima realizzata nel 2022, in occasione del Giro d’Italia per la tappa Rivarolo-Cogne e la seconda del 2023, in ricordo dei ragazzi dell’oratorio di San Michele coinvolti in un incidente del 2002, i fabbri torneranno a battere il ferro a Rivarolo Canavese.

Gli artisti, provenienti da diverse regioni italiane, con la partecipazione di ospiti giapponesi, lavoreranno a una scultura per celebrare il Centenario del Gruppo Alpini di Rivarolo Canavese (1924-2024).

Durante l’evento sarà inoltre possibile visitare una mostra di opere realizzate da i “Fabbri nell’anima” all’interno del Castello Malgrà.

L’opera verrà inaugurata al termine della forgiatura domenica pomeriggio e consegnata alla Città di Rivarolo Canavese. Quest’ultima realizzazione, insieme a “Il Gallo in bici”, esposto nel cortile interno del Comune, e a “Primavera” situata nel Parco Spazio elementare, contribuisce ad accrescere il patrimonio artistico e culturale della Città.

Apertura straordinaria con visite guidate, a cura di Silvia Tasso, del museo “La fucina di Ceco Tasso”, nel cortile interno delle Scuderie del Castello Malgrà grazie alla Compagnia di Sant’Eligio: custode del museo in cui sono esposti attrezzi di lavoro e strumenti dal fascino antico dell’artigiano di Pasquaro.

Sempre in occasione dei 100 anni del Gruppo Alpini, si ricorda la presenza della mostra “Alpini al Castello” e le visite guidate al Castello Malgrà dalle ore 15 alle ore 18 a cura dell’Associazione Amici del Castello Malgrà.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito. Per informazioni contattare Pro loco Rivarolo Canavese APS

Ufficio Turistico – Piazza Litisetto – Tel 0124424260.

Email: prolocorivarolo@yahoo.it

www.prolocorivarolocanavese.it