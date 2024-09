Il territorio del Canavese e in special modo Bosconero (To), si prepara a accogliere la 7° “Fiera dell’Agricoltura”, edizione 2024. Si tratta di uno degli eventi più attesi per gli operatori del settore e per tutti gli appassionati dell’eccellenze agroalimentari locali.

L’appuntamento è in programma sabato 28 e domenica 29 settembre. Rappresenta un’occasione di incontro tra tradizione e innovazione, con un occhio attento e vigile alla sostenibilità e al futuro dell’agricoltura. La kermesse ospita espositori provenienti da tutto il Piemonte, presentano macchinari agricoli all’avanguardia per l’agricoltura, soluzioni innovative per l’irrigazione e per il risparmio energetico, senza dimenticare i prodotti tipici del territorio, tra cui formaggi, salumi, vino e frutta.

Tra i partecipanti in qualità di espositori si evidenzia la presenza di aziende agricole di medie dimensioni, produttori locali, cooperative e startup che offrono nuovi sistemi per il settore agricolo. Durante la manifestazione i visitatori potranno assistere a dimostrazioni, di macchinari, partecipare a workshop formativi e approfondimenti sull’agricoltura biologica.

Il Canavese – con la sua lunga tradizione agricola e la sua capacità di abbracciare l’innovazione – rappresenta il luogo ideale per discutere di come coniugare tradizione e modernità, al fine di sostenere l’intera filiera dell’agricoltura. La Fiera è anche un momento aperto a tutte le famiglie.

Ci sarà un’area dedicata ai bambini, con laboratori didattici sull’agricoltura e sull’origine dei prodotti alimentari, così da avvicinare anche i più piccoli al mondo rurale. Tutto questo per insegnare loro l’importanza della biodiversità e della tutela dell’ambiente.

Fiera dell’agricoltura nel dettaglio

Sabato 28 settembre, viene presentata la 5° edizione di “Agrifood”: ovvero una sfilata di trattori, assaggi di prodotti locali e musica “Agriparty” con Forest DJ. Si comincia intorno alle 18.00. Il giorno successivo, domenica 29, la grande Fiera Agricola con tutto un giorno di festa.

Ci sarà la trebbiatura del mais, l’esposizione del bestiame, stand enogastronomici, passeggiate a cavallo e tanta musica country per l’intera giornata. Sarà anche possibile assaggiare “Il Pranzo del Contadino”, organizzato dalla locale Pro Loco, per questo appuntamento si può prenotare un tavolo al numero 3384106173.

Questo appuntamento in Canavese si conferma fondamentale per chi lavora nel settore agricolo e per chi desidera conoscere da vicino le eccellenze del territorio. Maggiori informazioni al numero 3495240991. Tutti gli eventi sono gratuiti.