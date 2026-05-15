Il trofeo della Champions League accolto dal presidente Alberto Cirio
La grande pallavolo europea fa tappa al Grattacielo Piemonte
Il Grattacielo Piemonte ha aperto le sue porte al simbolo dell’eccellenza del volley europeo. A due giorni dal fischio d’inizio della Final Four della CEV Champions League maschile, il trofeo che premierà i nuovi campioni del continente è arrivato nella sede della Regione, accolto dal presidente Alberto Cirio.
L’arrivo della coppa nel cuore dell’amministrazione regionale segna l’inizio ufficiale del weekend che vedrà Torino e il Piemonte al centro del mondo sportivo internazionale. Sabato 16 e domenica 17 maggio, l’Inalpi Arena ospiterà infatti le sfide tra i campioni d’Italia della Sir Sicoma Monini Perugia, i polacchi del PGE Projekt Warszawa e dell’Aluron CMC Warta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara.
Il presidente Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Paolo Bongioanni
“Ospitare questo importante evento a Torino e in Piemonte rappresenta un nuovo importante risultato della nostra strategia per attrarre e organizzare grandi eventi sportivi. Qui c’è l’orgoglio di una regione che si conferma capitale internazionale dello sport. Il Piemonte dimostra ancora una volta di avere le capacità e le strutture per attrarre i più grandi eventi globali. Sabato e domenica l’Inalpi Arena sarà il palcoscenico di una competizione straordinaria, capace di portare a Torino migliaia di appassionati e di mostrare al mondo la bellezza e l’efficienza del nostro territorio. Vedere questo trofeo qui oggi sottolinea come lo sport sia un volano formidabile per l’economia e l’immagine del Piemonte, oltre a rappresentare un momento di grande promozione dei valori del talento e della fatica che la pallavolo esprime al meglio”.
Il trofeo, dopo una tappa ieri in Comune a Torino, è stato accolto negli spazi del Grattacielo Piemonte questa mattina e continuerà ora il suo viaggio verso il campo di gara, in attesa di essere sollevato dai vincitori sul taraflex dell’Inalpi Arena.
Le gare inizieranno sabato 16 maggio con le semifinali: alle ore 17.00 PGE Projekt Warszawa vs Sir Sicoma Monini Perugia e alle ore 20.30 Aluron CMC Warta Zawiercie vs Ziraat Bankkart Ankara. Domenica 17 maggio sarà il giorno delle finali: alle 17.00 la sfida per il terzo posto e alle 20.30 l’attesissima finalissima per il titolo europeo 2026.
L’intero evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, NOW e DAZN.