Prosegue la stagione di “Regie Armonie lungo la Via Francigena”

Il 16 maggio, alle 21, con patrocinio e il contributo del Comune, la stagione di “Regie Armonie lungo la Via Francigena” proseguirà a Villardora (To), nella chiesa parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio di via Conti Antonielli d’Oulx, 1 – via al Castello, 2.

Il progetto esecutivo e artistico dei concerti lungo la Via Francigena è a cura dall’Associazione Itinerari in Musica in collaborazione con i Comuni di volta in volta interessati. L’iniziativa si avvale del patrocinio e del contributo del Consiglio Regionale della Regione Piemonte, del patrocinio dell’Unione Montana Valle di Susa, del patrocino e contributo delle amministrazioni comunali di Avigliana, Buttigliera Alta, Sant’Ambrogio, Chiusa San Michele, Villar Dora, Susa.

Partner dell’iniziativa sarà inoltre l’Associazione culturale Organalia. In qualità di mediapartner è inoltre attiva la collaborazione con la web TV SoloClassica Channel,

e con i gruppi Facebook “Amici della Classica a Torino e in Piemonte”, “La musica del Settecento”, “Intrecci barocchi”. Parteciperà inoltre la casa discografica inglese Elegia Classics. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Ordine Mauriziano e i Rotary Club “Rivoli” e “Susa e Valle Susa”.

I concerti sono tutti a ingresso gratuito. Per informazioni scrivere a soloclassica@gmail.com

La chiesa parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio a Villar Dora, risale al XII secolo, ma nel corso degli anni ha subito numerosi rifacimenti, come si può dedurre da alcune date leggibili in varie parti dell’edificio. Lo stesso campanile è stato più volte ritoccato, tanto che dalle forme ancora in stile gotico delle parti basse si passa alla cella campanaria, che porta la data del 1872.

Sabato 16 maggio si terrà un concerto con Luca Benedicti all’organo e Maurizio Cadossi al violino

Programma:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Piccolo Preludio e fuga in la minore BWV 559

Johann Pachelbel (1653-1706)

Canone in re maggiore per violino e organo

Tomaso Albinoni (1671-1751)

Adagio in sol minore per violino e organo

Domenico Zipoli (1688-1726)

All’Elevazione in Fa maggiore (II)

Al Post Comunio Co’ flauti

All’Offertorio

Johann Sebastian Bach

Piccolo Preludio e fuga in Do Maggiore BWV 553

Johann Sebastian Bach

Aria sulla IV corda per violino e organo

Oskar Wermann (1840-1906)

Dai 4 Vortragsstücke op.130 per violino e organo:

– Canzone

Vincenzo Petrali (1830-1889)

Adagio per Voce Umana

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Sonata per organo

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonata op.5, n.12 per violino e organo su “La Folia”