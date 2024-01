E’ ora di fare la conoscenza di quel grincioso di un Grinch e di tutti gli abitanti della cittadina di Chinonsò, abitata dai bizzarri Nonsochì! Sabato 20 gennaio a Moncalieri l’Associazione Aedi Teatro propone a bimbi e famiglie E’ ancora Natale, mister Grinch!, coinvolgente viaggio nella magia del celebre racconto di Dr. Seuss e dei suoi personaggi.

Lo spettacolo teatrale patrocinato dall’Assessorato alla Cultura si tiene nella biblioteca civica Arduino di via Cavour 31 alle ore 11. Recitazione avvincente e canzoni incantevoli per un appuntamento che promette emozioni e divertimento per tutta la famiglia. Tutti sono presi dagli addobbi quando una voce nomina il Grinch! Tutti iniziano a scappare, ma solo la piccola Cindy Lou, non si fa spaventare dalle dicerie e vuole scoprire la verità. Si racconta che un tempo il Grinch viveva a Chinonsò, ma era spesso deriso a causa del suo folto pelo verde. Allora decise di andare sul Monte Briciolaio.Sarà compito di Cindy Lou far tornare a casa il Grinch e raccontare la sua storia. Regia: Simone Vanzotti. Disegno, audio e luci: Assia Valianti. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

“Il nostro cartellone culturale riserva un’ultima finestra importante al Natale, e a quello che è da sempre un classico per bambini – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo –Ci terrà infatti compagnia grazie ad Aedi Teatro il personaggio del Grinch. Un ulteriore segno dell’attenzione che riserviamo nella nostra programmazione ai più piccoli. E un messaggio importante legato al vero senso del Natale, su cui vale sempre la pena tornare: l’importanza dell’apertura verso il prossimo, dell’accoglienza di ciascuno, della condivisione in semplicità”.