Carmagnola, 2 settembre 2024 – Proseguono gli appuntamenti della 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, in programma fino a domenica 8 Settembre. Nel suo primo lungo fine settimana, la manifestazione ha già attirato circa 150.00 visitatori che hanno potuto usufruire di un’ampia e variegata gamma di eventi.

Grazie all’ottima annata produttiva, tra le vie e le piazze della città si trovano tantissimi peperoni nelle cinque varianti del territorio, tutte rinomate per le loro caratteristiche organolettiche, oltre alla polpa spessa, il sapore dolce e l’elevato contenuto di vitamina C.

Domenica 1° settembre si è celebrato il Peperone Day, una giornata speciale che ha visto la città affollata di visitatori. Tra gli eventi clou, si è svolto lo storico Concorso del Peperone, giunto alla 53ª edizione, riservato ai produttori dell’area di coltivazione del peperone di Carmagnola. Il concorso premia gli esemplari più pesanti, sia singoli che in gruppo, delle quattro tipologie locali – quadrato, lungo o corno di bue, trottola e tumaticot – e della varietà ibrida quadrato allungato.

Al mattino, numerosi agricoltori sono arrivati in Piazza Sant’Agostino con i loro pregiati prodotti, per sottoporli alla valutazione di qualità, peso e dimensioni da parte di una giuria composta da coltivatori del Consorzio del Peperone di Carmagnola e dell’Ufficio Agricoltura del Comune. La presentazione, curata da Umberto Clivio, ha attirato un pubblico di curiosi, affascinati dalla bellezza e dalle dimensioni degli esemplari in gara.

Le premiazioni si sono svolte la sera stessa davanti a una piazza gremita, durante un evento coinvolgente condotto dal noto conduttore radiofonico e televisivo Tinto, che ha reso la cerimonia dinamica e divertente.

Il 1° premio per la tipologia quadrato è andato a un peperone di 0,758 Kg dell’azienda di Bartolomeo Cavagliato di Poirino.

Il 1° premio per la tipologia trottola è andato a un peperone di 0,616 Kg dell’azienda di Maurizio Sapino di Carignano, che si è aggiudicata anche il 1° premio della tipologia tumaticot con un esemplare di 0,382 kg.

Il 1° premio per la tipologia tumaticot è andato a un peperone di 0,382 Kg dell’azienda di Bartolomeo Cavagliato di Poirino, che si è aggiudicata anche il 1° premio per la tipologia quadrato allungato con un esemplare di 0,658 Kg-

Il 1° premio per la tipologia lungo corno di bue è andato a un peperone di 0,490 Kg dell’azienda di Alberto Tuninetti di Carmagnola e il premio speciale “Quadrato di Carmagnola” è andato all’azienda di Pierfranco Crivello per un peperone di 0,600 kg.

“Quest’anno abbiamo visto un’eccezionale qualità dei peperoni in gara, grazie a un’annata particolarmente favorevole. È un onore poter premiare questi agricoltori, veri custodi delle tradizioni agricole locali”, ha dichiarato Domenico Tuninetti, Presidente del Consorzio del Peperone di Carmagnola.

Cultura, spettacoli e gastronomia, un ricco calendario di eventi, degustazioni e showcooking sono in programma per la 75esima Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola fino a domenica 8 Settembre.