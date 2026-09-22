I Real Tune a Camaleontika, dove la voce diventa orchestra

Camaleontika è la rassegna teatrale organizzata da M.O.V. – Moderne Officine Valsusa e dalla compagnia Fabula Rasa all’Auditorium Magnetto di Almese, con il convinto e costante sostegno del Comune di Almese. Giunta alla dodicesima edizione, nel 2026 si presenta in una veste più raccolta ma non meno significativa, frutto di un rinnovato patto tra organizzatori, amministrazione e comunità.

Dopo la conclusione del precedente ciclo di sostegno regionale, la rassegna ha ripensato il proprio assetto organizzativo attivando una campagna pubblica di sostegno che ha coinvolto spettatori, cittadini e realtà del territorio. La raccolta fondi, insieme al rinnovato sostegno dell’Amministrazione comunale, ha permesso di garantire la continuità di un progetto costruito in undici anni di attività e con più di cento titoli ospitati, confermando il forte legame di Camaleontika con la comunità e la sua concezione del teatro come strumento di crescita culturale, sociale e civile.

Sabato 10 ottobre alle ore 21, la rassegna riprende dunque il suo percorso all’Auditorium Magnetto con il concerto dei Real Tune, formazione composta da Martina Tosatto, Linda Misuraca, Eva Pagliara, Paolo Dolcet, Davide Motta Frè e Federico Zappino.

Cinque cantanti, ciascuno con una propria estensione e un timbro distintivo, sono affiancati da un beatboxer che arricchisce le esecuzioni con una componente ritmica incisiva e moderna.

Nelle loro performance non viene utilizzato alcun accompagnamento strumentale: anche le percussioni e le linee di basso sono prodotte esclusivamente con la voce. Una scelta che permette al gruppo di esplorare un’ampia gamma di colori sonori e di costruire esecuzioni dinamiche e ritmicamente ricche, mantenendo al centro l’aspetto musicale e interpretativo.

Il repertorio spazia tra brani famosi della musica italiana e internazionale, reinterpretati interamente a cappella attraverso arrangiamenti originali e inediti, pensati per valorizzare le caratteristiche vocali dei singoli componenti e le possibilità espressive dell’intera formazione.

I Real Tune hanno acquisito particolare visibilità partecipando ai Torino 2025 FISU Games, le Universiadi invernali, esibendosi all’Inalpi Arena davanti a oltre 15.000 spettatori. Il gruppo partecipa inoltre a eventi culturali, festival e rassegne musicali del territorio, tra cui “Suoni d’Autunno” nelle Valli Pinerolesi.

Gli appuntamenti seguenti

Il 7 novembre spazio al teatro-circo con “Juliet”, di e con Stefano Marzuoli, regia di André Casaca, produzione Teatro C’art. Uno spettacolo comico e poetico che rilegge la figura di Giulietta attraverso lo sguardo del clown, trasformando la tragedia shakespeariana in un racconto di innocenza, amore e fragile umanità.

La stagione si concluderà il 12 dicembre con “Tecniche di lavoro di gruppo – Appunti per uno schiuma party”, progetto e produzione Dimore Creative, drammaturgia di Pietro Cerchiello, regia di Ariele Celeste Soresina, con Pietro Cerchiello. Liberamente ispirato a una storia vera, lo spettacolo racconta l’esperienza di un giovane attore alle prese con un laboratorio teatrale in una scuola media, dai primissimi passi fino all’atto finale: il saggio.