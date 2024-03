Eccoci all’edizione primaverile di “Fiorile – Orti & Fiori in mostra”: la manifestazione culturale e vivaistica dedicata al verde in tutte le sue declinazioni in termini di bellezza, storia e sostenibilità. Un’accurata scelta di vivaisti specializzati, di produttori agricoli, di artigiani e di designer animerà nuovamente il Giardino delle rose del Castello reale di Moncalieri con una kermesse volta al racconto della stagionalità e dell’eccellenza, a corollario di un ricco programma a ciclo continuo che aprirà le porte sabato 30 e domenica 31 marzo 2024.

Curato in ogni dettaglio dall’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri nuovamente in partnership con l’associazione culturale Giardino forbito – si offrirà una manifestazione densa di incontri con esperti del settore e attività correlate al verde, al giardinaggio e all’orticoltura, con inserti didattici dedicati al tema della biodiversità oltre ad appuntamenti culturali, workshop, mostre d’arte, approfondimenti e letture.

Un weekend, dunque, all’insegna della creatività per grandi e per piccini, con un principale importante focus: la scoperta e la festa del territorio con gli strumenti di un format che coniuga politiche ambientali e culturali insieme, in linea con le strategie contenute nel progetto Moncalieri Città nel Verde.

Come ogni anno i suggestivi porticati del Giardino delle Rose ospiteranno il “Giardino d’Inverno” con un’esposizione di artigianato sostenibile, manualità e creatività e l’“Angolo dei Saperi e dei Sapori”, con esperienze immersive nel mondo sia del design e dell’arte che del gusto e della consapevolezza alimentare.

La manifestazione Fiorile – Orti e Fiori in mostra, orgogliosa riproposta di un antico mercato moncalierese di piazza giunta alla X edizione, contribuisce e partecipa anche quest’anno alla costruzione dell’immagine identitaria del territorio delle Aree Protette del Po, della Collina Torinese e degli 85 Comuni coinvolti, diventato Riserva MAB nel marzo 2016, con una programmazione focalizzata su elementi di interesse naturalistico e culturale insieme.

I produttori e i vivaisti del territorio, selezionati per stagionalità ed eccellenza, racconteranno l’arrivo della Primavera e del cambio di stagione in tutto il suo splendore, a latere di una programmazione contestualizzata, attenta all’arte, alla storia, alle tradizioni, alla natura, alla letteratura e alla biodiversità, a cominciare dal territorio e dalla sua memoria.

Seguendo perciò il filo della continua riscoperta del genius loci moncalierese un posto d’onore sarà dato alla produzione tipica di queste terre, alle gemme e alle fioriture pronte a sbocciare. Continuano così le passeggiate immersive e il progetto “Cammina Moncalieri” con i percorsi realizzati in collaborazione con ASD Andrate Nordic Walking che dal Giardino delle Rose porterà da PininAgri, giovane azienda a conduzione familiare che dal 2016 ha recuperato la produzione della Nocciola Tonda Gentile, impiantato bambù gigante Moso e ripreso la raccolta dai vecchi ciliegi autoctoni.

Sempre a proposito di valorizzazione ambientale incontreremo il giardiniere specializzato in parchi storici e d’arte Jacopo Pellegrinelli per addentrarci nell’incredibile ambito del Tree Climbing e di tutte le potenzialità di questa innovativa tecnica di potatura mentre, per dar spazio alla creatività, i fiorai di Floricoltura Racca proporranno un corso pratico di composizione e creazione di mazzi floreali variopinti.

A contorno e sempre in tema di ecosistemi e biodiversità, il corner didattico curato come sempre dagli Impollinatori metropolitani e da Beesù, rappresenterà il meraviglioso e necessario mondo delle api, approfondendo la vita dei loro ecosistemi e l’operosità del loro mondo.

Lo spazio dell’enogastronomia, allestito dagli stand della migliore proposta del territorio, anche in questa nuova edizione di Fiorile si offre quale luogo di riflessione e invito alla consapevolezza alimentare. Fedeli agli obiettivi ONU per lo Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e attenti a una filosofia di vita che combatta innanzitutto lo spreco, saranno proposti momenti dedicati al mondo della tavola, dal produttore al consumatore. In compagnia di XXX scopriremo dunque quanto rispetto c’è nel recupero, in particolare in cucina, quanta etica si applica nell’esaltazione di ogni parte, animale o vegetale che sia, con l’utilizzo di scarti, trippe e frattaglie, da cibi poveri a menu salva-pianeta.

Per approfondire nuovamente la profonda relazione tra la sfera umana e quella naturale, lo spazio dell’arte ospiterà questa volta le opere di Benedetta Piovesana con l’esposizione di una scelta di lavori a tema floreale, sia pittorici che scultorei.

Non mancherà la musica con il duo Strawman and Celine, giovane coppia di straordinario talento che, con un repertorio di brani vario ed appassionante, inonderà Fiorile di melodia.

“Eccoci alla nuova edizione di Fiorile in veste primaverile – esprimono soddisfazione ilViceSindaco Davide Guida e l’assessore alla Cultura e alle Residenze reali, Laura Pompeo – ancora con Giardino forbito, che lavora con noi dal 2019 con proposte di impatto ambientale e culturale e, come sempre, nel Giardino delle Rose, luogo prediletto dalla principessa Maria Letizia e uno dei motori principali del nostro cartellone di eventi”. Giardino delle Rose e Castello accolgono nel corso dell’anno numerosi appuntamenti che, insieme alle tante iniziative dedicate a arte e storia, tradizioni e natura, valori paesaggistici e panoramici, offrono occasioni per vivere la città, “scoprirne il genius loci, l’anima ricca di storia e di storie, mettendo anche in luce l’antica vocazione per l’orto florovivaismo – continuano Guida e Pompeo – Ma soprattutto si sta lavorando a creare un importante sistema, trasformativo del territorio, costituito da Castello, Giardino e Parco storico, che la Città ha recentemente acquisito e di cui sta ultimando il recupero grazie a un finanziamento PNRR da 2 milioni e ad alcuni bandi vinti, come quelli Compagnia di San Paolo. Tra i nostri eventi collegati al grande progetto Moncalieri Città nel Verde, Fiorile è uno dei più amati e attesi dal pubblico, accanto al Premio della Rosa, ai Dialoghi sul paesaggio (il nostro convegno internazionale dedicato a parchi e giardini storici) e molto altro”.