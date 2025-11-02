Domenica 9 novembre la comunità piobesina celebrerà il Giorno dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate, quest’anno in particolare nel segno del 90° anniversario di fondazione del locale Gruppo Alpini e dell’inaugurazione del nuovo piazzale antistante la biblioteca comunale, dedicato – come da proposta dell’Associazione Combattenti e Reduci – al Milite Ignoto. Il programma si aprirà alle 9.45 con il ritrovo in piazza Vittorio Veneto; alle 10.00, in piazza Milite Ignoto, l’ingresso del Vessillo sezionale precede l’alzabandiera, l’inaugurazione del piazzale e la messa a dimora degli “Alberi della Pace e della Libertà”, con le allocuzioni ufficiali.

Seguiranno la deposizione della corona d’alloro alla Lapide dei Caduti presso il Municipio (ore 10.40), la Santa Messa in parrocchia (ore 11.00) e, a mezzogiorno, la sfilata per le vie del paese con Filarmonica e Majorettes; a seguire, deposizione al Monumento degli Alpini. Chiusura alle 13.00 con rinfresco e pranzo sociale nel salone del Centro Incontri di via XXV Aprile 6.

«Novant’anni dalla fondazione del Gruppo Alpini di Piobesi, ma sembra ieri: sono anni spesi per la solidarietà, l’impegno nel volontariato e la disponibilità a dire “Presente” in ogni necessità, anche durante l’emergenza Covid», dichiara il Sindaco Fiorenzo Demichelis, mentre il capo Gruppo Ana Dario Viotto sottolinea come «si festeggi un bel traguardo: dal 1935 il nostro Gruppo cammina sui valori alpini — fratellanza, senso del dovere, solidarietà, spirito di servizio — nel solco tracciato da chi ci ha preceduti. Un grazie alla Sezione di Torino, all’Amministrazione comunale, al parroco e alle associazioni che ci sostengono. Vorremmo affidare soprattutto ai giovani le nostre tradizioni e i nostri valori, perché siano motivo di crescita e guida verso un domani di pace e libertà».