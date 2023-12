Non si ferma, nella centralissima piazzetta di Sansicario, il Sansi Winter Festival, l’Après–Ski delle vacanze di Natale più cool delle valli olimpiche piemontesi: 11 serate di musica live e DJ set dalle 15,30 alle 19,30, per ballare e divertirsi al termine della giornata sulla neve.

Tanti gli special guest che si alterneranno sul palco e alla console nelle prossime giornata per mettere musica e scaldare l’atmosfera. Nonsoloneve fa rivivere le mitiche atmosfere anni’80 nella stazione sciistica di Sansicario.

Il 2 gennaio è atteso Jerry Calà per festeggiare con il pubblico i 40 anni di Vacanze di Natale, il 3 gennaio è la volta di DJ Matrix, noto produttore e disk jockey italiano mentre il 4 gennaio è il turno di William Miller Hickman III, in arte MamboLosco, il rapper adorato dai giovanissimi che vanta quasi due milioni di ascoltatori mensili su Spotify e quasi altrettanti follower sui social.

Sansi Winter Festival: ingresso libero

L’ingresso è gratuito e il divertimento assicurato, accompagnato da bollicine e cocktail (analcolici per gli under 18!!) by Gerla1927.

Programma Special Guest:

2 gennaio 2024: Jerry Calà & Band, 50 anni di libidine + How Many Djs

3 gennaio 2024: DJ Matrix + How Many Djs

4 gennaio 2024: MamboLosco + How Many Djs