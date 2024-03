Angela Ciaburri in scena a Casa Fools con “Chilometro_42”

Torino, marzo 2024 – Venerdì 22 e sabato 23 marzo a Casa Fools va in scena “Chilometro_42” (ore 21) spettacolo scelto all’unanimità dal pubblico che ha preso parte alla direzione artistica, diretto e interpretato da Angela Ciaburri.

Siamo a Boston, è il 1967 e una donna di nome Kathrine Switzer escogita uno stratagemma per iscriversi alla maratona. Deve farlo perché alle donne è vietato partecipare, ma alla partenza i giudici provano comunque a impedirle di correre. Lei resiste e termina la gara, e da quell’episodio dà vita al movimento femminile nella corsa, riuscendo a ottenere l’inserimento della maratona femminile tra le specialità olimpiche dopo anni di lotta, nel 1984. Una donna che ha segnato profondamente il mondo dello sport e il suo rapporto con la società civile, la cui storia ancora oggi apre una riflessione sull’inclusione, sul riconoscimento e la parità dei diritti.

Angela Ciaburri in “Chilometro_42” dà voce al coraggio di Kathrine Switzer in una vera e propria prova di resistenza fisica. Per interpretare il personaggio si è calata nei panni della maratoneta, imparando a correre e recitare contemporaneamente per tutta la durata dello spettacolo.

Scritto e ideato da Giovanni Bonacci e diretto e interpretato da Angela Ciaburri, “Chilometro_42” è il primo spettacolo scaturito dalle connessioni avvenute all’interno del progetto “Superficie”, nato nel 2019 per iniziativa di Matteo Santilli. Sul palco anche la musica dal vivo di Munendo che unisce strumenti elettronici e classici, sonorità degli anni ‘60 e altre più contemporanee, creando una colonna sonora in continuo dialogo con l’attrice.

Angela Ciaburri, diplomata allo Stabile di Genova, nel 2016 debutta davanti alla macchina da presa diretta da Marco Tullio Giordana, poi da Silvio Soldini. Con “Gomorra 3 – la serie”, diretta da Claudio Cupellini e Francesca Comencini, diviene nota al grande pubblico. Ha conquistato pubblico e critica con la sua Betta in “Noi” per Cattleya e Rai.

Trailer https://youtu.be/rNuC5PoCFJc

“Lympha”, la stagione di Casa Fools, prosegue il 5 e 6 aprile con “Après tout”, spettacolo di danza contemporanea in arrivo dalla Francia con Pasquale Fortunato e Manon Mafrici.

Per la stagione 2024 Casa Fools ha aderito a “Teatri Aperti Torino”, progetto in collaborazione con sei spazi e sei compagnie torinesi che si occupano di teatro contemporaneo: Bellarte, Cubo Teatro, San Pietro in Vincoli Zona Teatro, Spazio Kairos, Cineteatro Baretti e Casa Fools. Obiettivo è la promozione congiunta del teatro contemporaneo in città attraverso sinergie artistiche e produttive e circuitazione dei pubblici, contribuendo in modo congiunto allo sviluppo dell’identità culturale della città di Torino.

“Lympha” la stagione 2023/2024 di Casa Fools ha ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Linee guida per progetti nell’ ambito della cultura contemporanea” e il contributo della Fondazione CRT nell’ambito del bando “Note e Sipari”.