Con La Notte delle Muse sin dal 2017 la Città di Pinerolo punta a valorizzare e far (ri)scoprire alla comunità il patrimonio di storie, arte, conoscenze che conservano le collezioni cittadine nella cornice eccezionale dell’apertura serale. Nell’edizione 2024 i musei accoglieranno i visitatori sabato 1 e domenica 2 giugno per offrire un punto di vista inedito su “La Belle époque a Pinerolo” attraverso arte, musica, performance.

Un tema scelto dalla Fondazione Poët Del Ponte ETS (attuale gestore dei musei civici di Pinerolo) che si allinea ad analoghi percorsi artistici presenti sul territorio. “Liberty. Torino Capitale” nell’esposizione di Palazzo Madama a Torino e “L’ultimo Liberty a Torre Pellice”, volume a firma Del Pero/d’Angelo presentato recentemente nella vicina Torre Pellice, hanno reso la scelta della narrazione Liberty pinerolese un passaggio quasi naturale per l’approfondimento di una tematica territoriale importante.

Per la serata di sabato 1giugno (ore 21-24) e il pomeriggio di domenica 2 giugno (ore 16-19), si vuole abbandonare lo sguardo della città dai bastioni medievali e dalle incantevoli vie del centro storico per collocarsi su un’altra direttrice: alla destra della centrale Piazza Vittorio Veneto, a partire da Palazzo Vittone, sede della Pinacoteca Civica. Considerando questo il “punto zero”, in rapida successione troviamo molti degli spazi che si presteranno alle animazioni previste da questa manifestazione: il Museo Storico dell’Arma di Cavalleria, la bellissima sede della Biblioteca Civica Alliaudi, la Cavallerizza Caprilli, Villa Prever sede del Museo di Scienze Naturali, Villa Turati sede dell’Istituto Civico Musicale “A. Corelli”; per poi ridiscendere verso il Museo Diocesano ed il Museo del Mutuo Soccorso. Questi meravigliosi edifici ospiteranno eventi di varia natura artistica, al fine di rendere più suggestive e le aperture straordinarie di questi luoghi e i loro allestimenti, curati rispettivamente dal proprio ente gestore.

Scopo principale è mettere in risalto le architetture di questi spazi, attraverso varie espressioni artistiche, che a volte sottolineano l’epoca in questione o vanno semplicemente ad adornarla. Tanti gli artisti coinvolti: dagli allievi dell’Istituto Corelli che si esibiranno nel bellissimo salone e dai terrazzi di Villa Turati, l’intimo trio jazz Sons Le Ciel e la scatenata Orchestraperta a Villa Prever, i borsisti dell’Accademia di Musica di Pinerolo al Museo Diocesano, gli attori dell’Associazione Mellon in scena al Museo della Cavalleria ed al Mutuo Soccorso, Marco Varvello Manouche Trio in Pinacoteca.

La Cavallerizza Caprilli verrà esaltata nelle sue linee architettoniche dalle proiezioni luminose di Proietta.

Una menzione particolare agli itinerari guidati a cura di Consorzio Vittone in collaborazione con Made in Pinerolo che porteranno alla scoperta di questi spazi e di altri angoli nascosti della Pinerolo Liberty.

Nella sede della Proloco di Palazzo Vittone sarà allestita inoltre l’esposizione a cura di En Plein Air per l’arte contemporanea “Schizzi liberi d’artista”; l’associazione collabora inoltre all’allestimento della sala a tema Liberty in Pinacoteca.

La Fondazione Poët Del Ponte si è occupata di coordinare le esposizioni e le animazioni, lasciando che ogni ente trovasse la propria dimensione espressiva, in linea con l’esposizione prescelta. Si ringraziano tutti musei civici e privati che hanno collaborato per la realizzazione di allestimenti pertinenti alla tematica scelta per l’occasione: Biblioteca Civica Alliaudi, Museo Storico dell’Arma di Cavalleria, Museo del Mutuo Soccorso, Museo Diocesano, Pinacoteca Civica, Museo di Scienze Naturali, Istituto Civico Musicale Corelli, Associazione En Plein Air, Consorzio Vittone.

Si ringraziano tutti gli enti che offriranno animazioni musicali e teatrali: Fondazione Accademia di Musica ETS, Architorti, Associazione Circolo Artistico Fa+ per Orchestraperta e Sons Le Ciel, Associazione Baco per Varvello Manouche Trio, Associazione teatrale Mellon.

La Notte delle Muse è un progetto della Città di Pinerolo realizzato con il contributo della Regione Piemonte nell’ambito del progetto “Pinerolo: percorsi ed esperienze d’arte in città. Itinerari artistici e visite esperienziali alla riscoperta di luoghi e musei cittadini”.

Orari:

Sabato 1 giugno 2024, ore 21.00-24.00

Domenica 2 giugno 2024, ore 16.00-19.00