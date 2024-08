Sestriere, 23 agosto 2024 – Suonare il violino non è solo musica, è un’arte. Quando a suonarlo è Andrea Casta è arte moderna. Con il suo arco luminoso ed uno spettacolo di luci e colori, giovedì 22 agosto, ha illuminato la notte in Piazza Fraiteve a Sestriere.

Sembrava di essere a Capodanno con centinaia di persone che ballavano sulle note delle più famose hit dance, rivisitate ed impreziosite dal violino di Casta, che hanno segnato la storia della musica dance e non solo. Una presenza scenica ed atletica, su e giù dal palco, in piedi sul tavolo della consolle che, unita alla grande capacità di interagire e dialogare costantemente con il pubblico, ha regalato una notte di fine estate davvero magica a Sestriere.

Una notte piena di energia positiva che sarà ricordata a lungo da tutti i presenti. Due ore di performance accompagnato alla consolle dall’amico Ivanix, in simbiosi perfetta con il suo violino, con cui ha sviluppato il format “Th e Space Violine Dance Experience”.

Uno show portato in scena in Piazza Fraiteve grazie alla sinergia tra gli esercenti di Sestriere, con il patrocinio del Comune, che hanno offerto una splendida serata a turisti in soggiorno a Sestriere e sulle montagne olimpiche della Vialattea ed anche a tanti appassionati saliti al Colle.

Il commento di Andrea Casta

“Il violino in versione elettrica all’interno della musica elettronica, della musica dance, del pop, del rock, rompe gli schemi con un linguaggio musicale più semplice e istintivo capace di coinvolgere e deliziare una platea sempre più variegata. Il violino e tutto lo show dal grande impatto visual aiuta la musica ad essere ancor più avvolgente in maniera multimediale. Assieme al mio amico e socio IvaniX, un grande Dj dall’esperienza internazionale, abbiamo creato lo show “The Space Violine Dance Experience” un format visual concert che, dai grandi concerti, teatri e club, abbiamo portato in tutte le piazze d’Italia ed oggi qui in Piazza Fraiteve a Sestriere. L’ambiente montano è per me particolarmente famigliare: da ex atleta e maestro di sci, quando ero ragazzo, ho alternato la musica alla pratica dello sci agonistico. Sono rimasto un ragazzo di montagna innamorato di questo straordinario ambiente di paesaggi, panorami, sapori e semplicità che rendono appetibile il turismo montano”.

E per respirare l’aria frizzante di alta montagna Andrea Casta e Ivanix, nel primo pomeriggio, sono saliti in telecabina sino in cima al Monte Fraiteve per ammirare il fantastico panorama alpino e ricaricarsi in vista della performance. Prima di salire sul palco hanno incontrato il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, che ha donato loro un crest ed un gagliardetto del Comune di Sestriere.

Lo show si è aperto alle ore 21.00 con il DJ set di Maurizio Benedetta che ha scaldato la piazza prima dell’arrivo di Andrea Casta e Ivanix, annunciati sul palco da Lady Tabata “The Voice” che, assiem e a Michela Allizond, hanno reso possibile questa serata indimenticabile per Sestriere e per tutti coloro che l’hanno vissuta di persona.