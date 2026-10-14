La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 subisce da Conegliano la prima sconfitta stagionale

La Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano infligge alla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 la prima sconfitta stagionale imponendosi 0-3 al Pala Gianni Asti con parziali 19-25, 14-25 e 22-25.

La sfida si risolve a favore delle pluricampionesse venete in un’ora e 19 minuti. Il risultato premia meritatamente le ospiti che hanno quasi sempre il controllo della situazione e interpretano meglio la partita fin dal servizio, mettendo molta pressione alla ricezione chierese.

Le biancoblù per contro, pur mantenendo il punteggio in bilico in alcune fasi del primo e del terzo set, non danno mai l’impressione di poter davvero impensierire Conegliano.

Top scorer di serata Nemeth con 16 punti, seguita da Lubian che alla prima da ex mette a segno 10 punti. Nel tabellino ospite i nomi in doppia cifra sono tre: Haak, Zhu (14 punti a testa) e Gabi (12), quest’ultima premiata MVP.

Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 (19-25; 14-25; 22-25)

Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: Van Aalen 1, Neneth 16, Stuut 4, Lubian 10, Nervini, Eggleston 4; Spirito (L); Glaab, Giacomello, Guezen, Akrari 1, Cooper, Eckl,. N. e. Regoni. All. Negro; 2° Rostagno.

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano: Wolosz, Haak 14, Fahr 7, Manfredini 6, Gabi 12, Zhu 14; De Gennaro (L); Yao, Adigwe 1, Piovesan. N. e. Folie, Arici, Cekulaev, Sillah. All. Santarelli; 2° Moro.

Arbitri: Vagni di Perugia e Scotti di Verbania.

Note: presenti 2474 spettatori. Durata set: 24′, 20′, 28′. Errori in battuta: 10-6. Ace: 1-4. Ricezione positiva: 64%-70%. Ricezione perfetta: 28%-29%. Positività in attacco: 28%-44%. Errori in attacco: 10-11. Muri vincenti: 6-2.

MVP: Gabi.

La cronaca

Primo set – Sul 2-3 Conegliano rompe gli indugi e strappa a 3-6 (Gabi), 4-8 (Haak) e 5-10 (Fahr). Ancora indietro di 5 punti sull’8-13, Chieri ricuce a 12-14 con i muri di Eggleston e Stuut. Sul 14-17 Akrari sostituisce Stuut per andare al servizio e piazza l’ace del 16-17. Fahr ripristina subito le distanze (16-19) e da lì in avanti le ospiti sono non si fanno più riprendere. Il set termina 19-25 dopo un’accompagnata fischiata a Eggleston.

Secondo set – Conegliano prende subito il largo e sul 2-6 coach Negro si vede già costretto a spendere il primo time-out. Il vantaggio veneto cresce a 7 punti sul 3-10 (Zhu). Dopo il 9-16 di Gabi le biancoblù hanno un accenno di reazione con un parziale di 4-1 che le porta a 13-17. Da lì in avanti è un monologo della squadra di Santarelli che in tutta tranquillità chiude 14-25 alla prima palla set con Adigwe.

Terzo set – Inizia di nuovo meglio Conegliano (1-5) ma questa volta Chieri reagisce e con Nemeth si riprende la parità sul 7-7. Con Gabi le ospiti riallungano a 8-12 ma poi con alcuni errori non forzati permettono alle chieresi di recuperare a 16-16. Sul 20-20 Fahr e Zhu danno un prezioso punto break alla loro formazione (20-22). Seguono il 21-22 di Stuut, il 21-23 di Fahr, il 22-23 di Nemeth e il 22-24 di Haak. La prima palla match viene sfruttato al meglio da Conegliano che con Zhu piazza il contrattacco del 22-25.

I commenti

Nicola Negro: «Una partita difficile perché Conegliano ci ha messo molta pressione con la battuta fin dall’inizio rallentando molto il nostro gioco, la nostra battuta invece è stata poco incisiva e loro hanno avuto un cambio palla molto alto e costante per tutte la partita. Probabilmente potevamo prenderci qualche rischio in più sia con la battuta sia in attacco sia soprattutto in fase di contrattacco. Diciamo comunque va bene così, vediamo che la distanza da Conegliano c’è e ci dà indicazioni importanti per lavorare e crescere durante la stagione».

Sara Fahr: «Siamo molto soddisfatte, conoscevamo i rischi di questa trasferta e le insidie che nasconde una big come Chieri, hanno un bel ritmo e noi siamo riuscite a compiere una prestazione molto positiva ottenendo il risultato migliore. Ma i nostri occhi sono già puntati a domenica contro Talmassons, ultima prova prima della Supercoppa».