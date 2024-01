Settimana piena di soddisfazioni, quella appena trascorsa, per l’Equipe Pragelato e i suoi portacolori.

Il 15 gennaio, sulle nevi di Bardonecchia, brilla la categoria Giovani nello slalom gigante FIS valido per il Campionato Universitario organizzato dal CUS TORINO Asd.

Podio per la ligure Chiara Teroni, con un distacco di 1,26” dalla valdostana Carlotta Welf. Risultato importante per la sestrierina Sofia Malan che debutta nella categoria con un eccellente 40esimo posto.

Al maschile arriva l’ottimo 32esimo posto di Alessandro Calvi (nella foto) che si piazza al quinto posto tra gli aspiranti (nati negli anni 2006 e 2007). Da segnalare, inoltre, il 52esimo posto di Giona Franco, il 56esimo di Alessandro Mescia e il 70esimo di Gabriele Badino.

Cambia il giorno, ma non la voglia dell’Equipe di continuare a stupire. Chiara Teroni si prende con la solita classe un altro terzo posto e Chiara Vottero Reis si piazza 21esima con un recupero di ben sette posizioni dalla prima manche. Non si fa pregare Sofia Malan che si conquista la 32esima recuperando nove posizioni rispetto alla prima manche. Un po’ di sfortuna per Matilde Casse che non riesce a concretizzare una prima manche che l’aveva vista tra le migliori.

Al maschile Alessandro Mescia si piazza 48esimo, Giona Franco 55esimo e Gabriele Badino 60esimo. Per questi ragazzi si tratta di punti FIS molto importanti e danno fiducia per il futuro.

Sulla neve del Sestriere, invece, va in scena lo slalom gigante del Sestriere valido come Gran Premio Italia. Alessandro Calvi, da Lanzo Torinese, si piazza 65esimo confermando gli ottimi progressi e prendendosi punti FIS importanti. C’è gioia in casa Equipe anche per il rietro di Erik Passet. Il ragazzo di Pragelato, al rientro da un infortunio, conquista un eccellente 75esimo posto.

Il 17 gennaio, tra le porte strette di Bardonecchia, arriva l’urlo di Matilde Casse che si prende una meritata vittoria dopo una gara praticamente perfetta. Chiara Vottero Reis è 22esima e Sofia Malan è 28esima.

Al maschine arriva la 40esima posizione per Giona Franco seguito da Alessandro Mescia. Gabriele Badino è invece 43esimo ed è sempre alla ricerca di un maggiore feeling con la neve.

Dal Gran Premio Italia del Sestriere ancora interessanti piazzamenti nello slalom

Soddisfazione per i risultati nelle parole di Fabio Tessore: “La stagione è appena iniziata e tutti stanno dimostrando di avere carattere e voglia di fare. Mi aspetto piazzamenti importanti da parte dell’intera squadra. Questa è una categoria davvero impegnativa perché fra scuola e allenamenti c’è davvero poco tempo per stare tranquilli”.

Il 20 gennaio ha segnato il via alla categoria Cuccioli dell’allenatore Luciano Cuzzupè. Sulla pista Gialla di Claviere nessuna paura per Clotilde Calò l’atleta milanese. Poco fortunati i maschietti a causa dei numeri di partenza elevati.

Domenica 21 gennaio, a Sauze d’Oulx, sono in gara i piccoli delle annate 2014 e 2015. Soddisfazioni per l’allenatrice Martina De Micheli e per le famiglie che accolgono con gioia tutti i migliori piazzamenti. Infine è la volta dei Pulcini categoria Super Baby che al Sestriere nel Trofeo del circuito provinciale fanno asso piglia tutto.