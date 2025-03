Torino capitale europea del cavallo e del trotto

Quattro eventi unici che faranno diventare per un intero weekend lungo Torino e tutto il suo territorio la capitale europea del cavallo e del trotto. Eventi in un paio di casi irripetibili e comunque storici: domenica 6 aprile all’Ippodromo di Vinovo il Gran Premio Costa Azzurra, il Derby dei 4 anni – ANACT Stakes+/ Gran Premio Città di Torino, patrocinati dalla Città Metropolitana di Torino, ma anche la partenza dell’Equiraduno dell’Anno Santo.

E lunedì 7 aprile a Torino il Board dell’UET, il massimo organismo europeo del trotto che per la prima volta si riunirà nella nostra città. Una serie di appuntamenti che meritavano un vernissage d’eccezione e in effetti la conferenza stampa è stata organizzata da Hippogroup Torinese nella Sala dei Camini della Palazzina di Caccia di Stupinigi, per gentile concessione della Fondazione Ordine Mauriziano.

L’importanza della due giorni è stata sottolineata da Remo Chiodi, direttore generale per l’ippica presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. “Da Torino arriva un esempio virtuoso e positivo per tutta l’Italia, quello che noi ci stiamo impegnando a fare su input del ministro Lollobrigida e del sottosegretario Lapietra. Entra a far parte dell’UET Elite Circuit ma è anche una delle corse più importanti in Italia. Il riconoscimento era dovuto, anche per tutto quello che siete riusciti a creare con il territorio. Ci sarà anche il Derby 4 anni, evento importante perché l’allevamento italiano ha rialzato la testa, i cavalli italiani stanno vincendo ovunque fra i 3 e i 4 anni ci sono i cavalli che ci daranno grandi soddisfazioni in futuro. Ci sono tantissime attività collaterali, sarà un grande evento di aggregazione. Il format quindi è perfettamente in linea con le indicazioni del Ministero. Lunedì poi a Torino ci sarà il Board dell’UET, si tratta di un elemento di vanto per Torino e per Hippogroup Torinese, quindi diventerà la capitale del trotto. Edizione da non perdere”.

Equiraduno dell’Anno Santo

Tra gli appuntamenti più attesi e carichi di significati di domenica 6 aprile ci sarà la partenza proprio dall’Ippodromo di Vinovo della “Tratta Piemontese dell’Equiraduno dell’Anno Santo”, una delle tre grandi carovane equestri che raggiungeranno poi Roma in occasione del Giubileo. L’intero progetto, promosso nell’ambito del Giubileo a Cavallo, prevede tre diversi percorsi: la Francigena, la Romea Germanica e la Romea Strata, uniti in un unico grande pellegrinaggio che vedrà confluire centinaia di cavalieri, cavalli e appassionati da ogni parte d’Italia e d’Europa verso la capitale della cristianità.

Gran Premio Costa Azzurra

Quella del Gran Premio Costa Azzurra è una tradizione che si rinnova da 62 anni e ha portato sulla pista torinese tutti i più grandi trottatori e driver di ogni epoca, come dimostra l’Albo d’Oro che parte dallo statunitense Firestar con Gioacchino Ossani nel 1963 e arriva per ora a Banderas Bi con Antonio Velotti lo scorso anno.

Ora però c’è un motivo di interesse in più: su indicazione specifica del MASAF (Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste) la corsa nel 2025 è entrata a far parte del “UET ELITE CIRCUIT”, il calendario che riunisce in una unica classifica finale le più importanti corse al trotto europee a cominciare dal Gran Prix d’Amerique di fine gennaio a Parigi, il Criterium de Vitesse a Cagnes sur Mer e l’Elitloppet a Stoccolma, con finale prevista l’11 ottobre prossimo a Solvalla, in Svezia. Ecco perché in questa occasione sono attesi ancora più spettatori internazionali, appassionati, proprietari di cavalli e giornalisti stranieri.

Una tappa di prestigio assoluto per l’Ippodromo di Vinovo che sarà arricchita anche dall’organizzazione, lunedì 7 aprile a Torino, del Consiglio Generale dell’Unione Europea del Trotto (il Board de l’UET) che sempre il MASAF ha affidato ad HippoGroup Torinese e quindi al nostro Ippodromo. Arriveranno quindi a Torino tutti i presidenti delle Federazioni del Trotto europee che potranno ammirare anche le bellezze artistico culturali del nostro territorio. In pratica, mutuando il termine dalla politica internazionale, il “G7” del Trotto europeo che ha nell’italiana Tamara Papiccio la sua nuova vice presidente.

Gran Premio Citta’ di Torino – Derby dei 4 anni

Sempre il 6 aprile si disputerà anche il Gran Premio Città di Torino che l’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Trotto (ANACT) ha deciso di promuovere al rango di Derby dei 4 Anni, la corsa più importante d’Italia per questi cavalli, sia per i maschi che per le femmine. Ventuno al via, passati attraverso le qualificazioni di Milano e Roma.