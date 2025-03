Crescere con lo sport: a Piobesi nessuno resta in panchina!

Negli scorsi mesi il Comune di Piobesi ha presentato un progetto e ottenuto un finanziamento dal Bando Sport Comuni AGIA, promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Grazie a questo contributo di 20.000 euro, l’amministrazione comunale potrà così rafforzare il diritto allo sport per bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, con particolare attenzione ai giovani con disabilità e a quelli appartenenti a famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Il progetto prevede l’assegnazione di 15.000 euro sotto forma di contributi economici erogati direttamente dal comune alle famiglie, sulla base del reddito ISEE (fino a 20mila euro) e con l’obiettivo di sostenere il pagamento delle rette di iscrizione alle attività sportive, permettendo così a un numero maggiore di ragazzi di avvicinarsi al mondo dello sport senza che la disponibilità economica rappresenti un ostacolo.

I nuclei familiari che rientreranno nei requisiti previsti – disponibili alla pagina web del comune – potranno beneficiare di un contributo fino a 500 euro per ciascun giovane appartenente a famiglie in condizioni di svantaggio economico, mentre per i giovani con disabilità l’importo massimo sarà di 650 euro.

A completare l’iniziativa, la rimanente parte del finanziamento, pari a 5mila euro, sarà destinata all’organizzazione di un evento dedicato allo sport e ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si svolgerà nelle giornate del 4, 5 e 6 luglio. Questo appuntamento, che animerà le piazze e gli impianti sportivi di Piobesi, sarà un momento di festa e sensibilizzazione, coinvolgendo direttamente i ragazzi e le loro famiglie. Il programma, in collaborazione con le società sportive del territorio, prevede dimostrazioni, incontri con esperti del settore, momenti di confronto e attività ludico-ricreative per avvicinare i giovani alla pratica sportiva in un contesto inclusivo e stimolante.

L’evento offrirà anche l’opportunità di approfondire il ruolo dello sport nella crescita personale e nel rafforzamento delle relazioni sociali, sottolineando il suo valore educativo e formativo.

“Lo sport è molto più che semplice attività fisica: è strumento di educazione, inclusione e benessere. Ogni ragazzo dovrebbe avere la possibilità di praticarlo, indipendentemente dalle proprie difficoltà personali o dalle condizioni economiche della propria famiglia – commenta l’assessore allo sport, Riccardo Gandiglio – Partecipando a questo bando abbiamo voluto garantire a tutti i giovani del nostro territorio l’opportunità di fare sport, di maturare attraverso il gioco e la disciplina, e di sentirsi parte di una comunità che li sostiene nel loro percorso di crescita fisica e morale”.

Tutte le informazioni sulle modalità di accesso ai contributi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Piobesi e presso gli uffici comunali. Le domande andranno presentate entro e non oltre venerdì 17 aprile 2025 presso l’ufficio segreteria del Comune oppure inviate via mail al seguente indirizzo: protocollo.comune.piobesi.to@pec.it