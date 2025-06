Robert Allen è un nuovo giocatore della Reale Mutua Basket Torino

Torino, lunedì 30 giugno 2025 – Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio di Robert Allen, ala/centro statunitense di 204 cm, classe 2000, che ha sottoscritto un contratto biennale e sarà un giocatore del club gialloblù a partire dalla stagione 2025/26.

Allen arriva sotto la Mole dopo aver disputato una prima stagione da professionista straordinaria in Austria, dove ha trascinato gli Oberwart Gunners alla conquista del campionato nazionale, chiudendo l’annata con numeri da assoluto protagonista: 21.3 punti, 11.2 rimbalzi e il 41.6% da tre punti, numeri che gli sono valsi il premio di MVP della regular season e il 1° posto nella classifica dei migliori rimbalzisti del campionato.

È stato anche nominato MVP delle finali per il titolo nazionale, dopo aver guidato i Gunners a un secco 3-0 nella serie contro i BBC Nord Dragonz. Per lui una stagione da vero leader, coronata da 25 doppie-doppie in 36 partite e diversi picchi individuali, tra cui una prestazione da 33 punti, una da 22 punti e 19 rimbalzi contro gli Arkadia Lions e altre quattro partite con oltre 30 punti a referto.

Un lungo dinamico, esplosivo e bidimensionale, capace di rendersi pericoloso sia fronte che spalle a canestro, Allen abbina presenza a rimbalzo a qualità tecniche perimetrali, grazie alla sua capacità di attaccare il ferro e tirare da fuori.

Le dichiarazioni

Robert Allen (giocatore): “Sono molto entusiasta di poter giocare per un allenatore di grande esperienza come coach Moretti, in una lega molto competitiva. Sarà un’esperienza stimolante per me e un importante passo in avanti dalla lega da cui provengo. L’Italia è un ottimo posto per giocare a pallacanestro e una tappa ottimale per continuare a crescere e diventare il miglior giocatore possibile. Il coach mi ha parlato del piano che ha in mente per me e per la squadra, non vedo l’ora di mettermi al lavoro. Voglio portare grande energia, intensità e voglia di combattere in ogni partita, lottare per ogni rimbalzo, mettermi a disposizione della squadra e fare tutto ciò che servirà per vincere”.

Paolo Moretti (allenatore): “Siamo molto soddisfatti della firma di Robert Allen, ala-pivot con qualità di doppia dimensione, mancino, molto dinamico, che porta sempre grande energia ed intensità in campo. Uscito dal college di North Texas, ha già superato l’esperienza del primo anno fuori dagli Stati Uniti, vincendo la prima lega austriaca. Siamo molto contenti di avere con noi un giocatore agli inizi della sua carriera europea, con il quale ci siamo posti non solo l’obiettivo di vincere le partite ma anche di farlo crescere sempre di più per dimostrare a tutta Europa il suo valore.”

La carriera di Robert Allen

Nativo di Orlando, Florida, Allen si è formato alla Edgewater High School, nella città in cui è nato e cresciuto, prima di iniziare il percorso universitario alla Samford University, dove è rimasto per due anni.

Si è poi trasferito a Ole Miss (University of Mississippi), rimanendo nei Rebels per tre stagioni e chiudendo la sua carriera NCAA alla University of North Texas.

Nel 2024, ha debuttato da professionista nella Basketball Superliga austriaca, dove ha dominato il campionato con 21 punti e 11 rimbalzi di media e ha guidato gli Oberwart Gunners al titolo nazionale, aggiudicandosi sia il premio di MVP della regular season che quello delle finali.

Ora, per lui, una nuova sfida a Torino.

Ufficio Stampa Basket Torino