Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata al Filadelfia: incontro fra Regione e Fondazione Filadelfia

Incontro oggi al Grattacielo Piemonte tra la Regione Piemonte e i vertici della Fondazione Filadelfia per un confronto sul Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata che dovrà sorgere nell’area di via Giordano Bruno, accanto allo stadio Filadelfia.

Per la Regione erano presenti il presidente Alberto Cirio e gli assessori allo Sport Paolo Bongioanni e al Patrimonio Gian Luca Vignale, che dichiarano: «Il patrimonio che ci trasferisce la storia del Torino è unico, e quindi metteremo tutte le energie possibili per riportare nel luogo simbolo della leggenda granata il Museo, ovvero allo stadio Filadelfia. Il museo, oltre ad essere un luogo di memoria e di ricordo per il popolo granata, è un mezzo per comunicare i valori dello sport. Può diventare un nuovo e importante attrattore turistico per la città e la regione. Già nei prossimi giorni avremo una nuova riunione con la Città di Torino per programmare gli ulteriori passi».

Per la Fondazione Filadelfia sono intervenuti il presidente Luca Asvisio, il vicepresidente Claudio Sala, il segretario Roberto Bertasio, i consiglieri Giuseppe Ferrauto, Angelo Cereser e Domenico Beccaria, il presidente del Collegio dei Fondatori Renato Zaccarelli e l’architetto progettista incaricato Marco Bo.