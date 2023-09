Non è stata una Juventus brillantissima, ma dopo la sconfitta rimediata al Mapei Stadium contro il Sassuolo, in casa contro il Lecce contava per prima cosa tornare alla vittoria.

All’Allianz Stadium la contesa è terminata con il minimo scarto, un 1-0 deciso da un tap-in di Milik al 57’. Nel primo tempo grande occasione per Federico Chiesa, che però non l’ha sfruttata a dovere, mentre il Lecce ha cercato di produrre gioco senza però mai tirare nello specchio di Szczesny.

Tanti errori tecnici da una parte e dall’altra, con i bianconeri che anche nella ripresa sembrano essere ancora convalescenti per la brutta prestazione contro il Sassuolo, ma il gol di Milik ha cambiato le sorti della gara, spegnendo anche una parte delle velleità giallorosse.

Al termine della gara, gli uomini di D’Aversa non avranno fatto nemmeno un tiro nello specchio della porta bianconera. In virtù di questa vittoria, la Juventus sale momentaneamente al secondo posto in classifica con 13 punti, mentre il Lecce rimane a quota 11, comunque nella parte alta della graduatoria.

Juventus-Lecce 1-0: le parole di Allegri e D’Aversa

Al termine della vittoria sul Lecce, il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha commentato così la gara in conferenza stampa: “La squadra è stata matura, siamo stati equilibrati. Non puoi fare 90′ in giro per il campo. Non abbiamo concesso nulla al Lecce, non han fatto un tiro in porta. Abbiamo aspettato il momento giusto – ha proseguito – questo è stato un passetto in avanti. Sabato abbiamo perso una partita rocambolesca, facendo errori singoli”.

Tutt’altro che contento per l’arbitraggio Roberto D’Aversa: “Stasera valutazioni arbitrali sbagliate: è lampante che il calcio d’angolo non ci fosse e sono stato pure ammonito, il mani di Rugani poteva vederlo l’arbitro al di là del Var. Due situazioni non viste – le parole riportate da Sportface – si può veder meglio a volte”.

I top e flop della partita

Juventus

Milik 6,5: nel primo tempo è praticamente spettatore non pagante, ma nella ripresa ha il merito di farsi trovare al posto giusto e al momento giusto nell’unica vera occasione da gol che gli capita. Si è sbloccato e questo potrebbe aiutarlo molto mentalmente.

Rugani 6,5: Allegri lo schiera da titolare dopo molto tempo e Daniele risponde con una prestazione diligente e puntuale. Il Lecce non provoca grossi grattacapi, ma lui fa valere la sua esperienza.

Bremer 6,5: soffre inizialmente Krstovic, ma poi gli prende le misure e non gli consente di nuocere.

Danilo 5,5: tante imprecisioni, perché sembra poco lucido e stanco; avrebbe bisogno di rifiatare, ma al momento non se ne parla.

Lecce

Pongracic 6,5: si conferma difensore molto solido e attento. Milik dalle sue parti non trova sicuramente strada spianata.

Dorgu6: questo ragazzo di 18 anni sembra avere personalità da vendere e ampi margini di miglioramento. Complimenti al Lecce per averlo scovato.

Kaba 5: gioca solo 20 minuti, ma riesce a farsi mandare fuori prima per un fallo giustamente da giallo, poi per una caduta in area che secondo arbitro e VAR è troppo accentuata.