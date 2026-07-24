CNA Impresa Donna Piemonte a Roma per costruire il futuro

Monica Percelsi, Presidente CNA Impresa Donna Piemonte: “A Celebrare gli ottant’anni del voto alle donne significa ricordare una conquista fondamentale ma anche assumersi la responsabilità di continuare a costruire le condizioni affinché le donne possano esprimere pienamente il proprio talento nel lavoro, nell’impresa e nella società” Rachele Sinico, Funzionaria CNA Impresa Donna Piemonte: “Occorre trasformare il patrimonio di diritti conquistati in opportunità reali per le nuove generazioni di imprenditrici.”

CNA Impresa Donna Piemonte ha partecipato all’evento “80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile”, promosso da CNA Impresa Donna Nazionale presso la Camera dei Deputati, in occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne. Una giornata di grande valore istituzionale e culturale, dedicata a ripercorrere il cammino dell’emancipazione femminile e il contributo determinante delle donne alla crescita economica, sociale e imprenditoriale dell’Italia, con uno sguardo alle sfide ancora aperte per il futuro.

Ad aprire i lavori la Vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani e l’intervento della Presidente nazionale CNA Impresa Donna, Maria Triolo, che ha introdotto la riflessione sul ruolo dell’imprenditoria femminile nel nostro Paese.

Nel corso della mattinata è stata presentata la ricerca “80 anni di cambiamenti. Come le donne hanno trasformato l’Italia tra diritti, lavoro e impresa”, realizzata da CNA Impresa Donna con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Universita’ Sapienza di Roma e illustrata dalla professoressa Luisa De Vita, offrendo una lettura approfondita dell’evoluzione della partecipazione femminile al lavoro, all’impresa e alla vita economica.

Di particolare rilievo il dialogo con le istituzioni, che ha visto la partecipazione della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella e della Ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nel suo intervento, la Ministra Roccella ha ricordato come «la maternità non può essere un difetto del curriculum», ribadendo la necessità di costruire un mercato del lavoro realmente inclusivo, nel quale essere madre non rappresenti un ostacolo alla crescita professionale.

Grande emozione hanno suscitato i conferimenti del Premio Aspasia – “L’In-Genio è Donna” alla Ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna Presidente del Senato della Repubblica, alla scrittrice Dacia Maraini, protagonista di un intenso dialogo sull’identità femminile tra letteratura e cinema insieme all’attrice e regista Barbara Amodio, e alla giornalista Lella Golfo, per il suo impegno nella promozione della leadership femminile nei luoghi decisionali. La giornata è proseguita con la tavola rotonda “Leadership femminile e crescita economica. Dai dati alle storie di vita vissuta”, che ha riunito autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’economia, della finanza e delle professioni, offrendo un confronto concreto sulle opportunità e sulle prospettive dell’imprenditoria femminile.

A chiudere i lavori è stato il Presidente nazionale CNA Dario Costantini, che ha ribadito come sostenere l’imprenditoria femminile significhi investire nella competitività, nell’innovazione e nello sviluppo del Paese.

A rappresentare CNA Impresa Donna Piemonte erano presenti Monica Percelsi, Presidente CNA Impresa Donna Piemonte – Torino, Rachele Sinico, Funzionaria CNA Impresa Donna Piemonte, Lia Merlone, Presidente CNA Asti, Carla Fiorio, Vicepresidente CNA Impresa Donna Biella, Anna Marengo e Laura Pianta, oggi impegnate in CNA Pensionati Torino ed ex funzionarie di CNA Torino, che con il loro impegno hanno contribuito ad avviare il percorso di CNA Impresa Donna sul territorio.

“Celebrare gli ottant’anni del voto alle donne significa ricordare una conquista fondamentale – ha commentato Monica Percelsi, Presidente CNA Impresa Donna Piemonte – ma anche assumersi la responsabilità di continuare a costruire le condizioni affinché le donne possano esprimere pienamente il proprio talento nel lavoro, nell’impresa e nella società. Oggi le imprenditrici rappresentano una componente essenziale del tessuto economico piemontese e italiano: innovano, creano occupazione e contribuiscono alla crescita delle comunità. Come CNA Impresa Donna Piemonte continueremo a lavorare perché alle donne siano garantite pari opportunità concrete, semplificazione, strumenti di conciliazione e un contesto favorevole allo sviluppo dell’impresa femminile”.

“L’incontro alla Camera dei Deputati – ha aggiunto Rachele Sinico, Funzionaria CNA Impresa Donna Piemonte – ha confermato quanto sia importante trasformare il patrimonio di diritti conquistati in opportunità reali per le nuove generazioni di imprenditrici. La ricerca presentata durante l’evento dimostra che il contributo delle donne alla crescita economica è sempre più determinante, ma evidenzia anche criticità che richiedono un impegno condiviso da parte delle istituzioni, delle associazioni di rappresentanza e del sistema economico”

Un appuntamento quello di Roma che conferma l’impegno di CNA Impresa Donna nel promuovere la cultura delle pari opportunità, valorizzare il talento femminile e sostenere il ruolo delle imprenditrici come motore di crescita, innovazione e sviluppo per i territori.