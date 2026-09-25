Il CUS Torino porta l’élite sul territorio piemontese

Tre appuntamenti, tre impianti diversi e un unico grande obiettivo: portare il rugby di alto livello sempre più vicino al pubblico piemontese.

Grazie alla partecipazione alla Coppa Italia, l’IVECO CUS Torino Rugby avrà infatti l’opportunità di confrontarsi con alcune delle migliori squadre del massimo campionato italiano, portando lo spettacolo del rugby d’élite in diversi impianti del Piemonte.

Una scelta che nasce anche da una circostanza speciale. Per il terzo anno consecutivo, dal 1° al 7 novembre, il CUS Torino ospiterà la Nazionale Italiana di Rugby, che utilizzerà gli spazi del club per preparare il grande appuntamento del 7 novembre contro il Sudafrica, in programma allo Juventus Stadium. Per consentire agli Azzurri di allenarsi nelle migliori condizioni, il campo A. Albonico di Grugliasco resterà a riposo nelle settimane precedenti al test match.

Da qui nasce l’idea di trasformare questa necessità in un’opportunità per tutto il movimento: le tre gare casalinghe di Coppa Italia saranno infatti distribuite su diversi impianti piemontesi, con l’obiettivo di favorire la diffusione del rugby e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Si parte da Settimo Torinese: il primo appuntamento sarà domenica 27 settembre, quando il CUS Torino affronterà il Rugby Rovigo Delta. La gara si disputerà a Settimo Torinese, presso l’impianto sportivo comunale di via Cascina Nuova.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre: il CUS Torino sfiderà il Mogliano Veneto Rugby nella suggestiva cornice del Monferrato Rugby, in via Francisco Cirio ad Asti.

Infine, il 10 ottobre, sarà il momento di tornare a casa: la sfida contro i Rangers Vicenza si giocherà sul campo A. Albonico di Grugliasco, la casa del rugby biancoblù.

Una legacy per tutto il Piemonte

Tre partite, tre diversi impianti e una grande occasione per avvicinare nuovi appassionati alla disciplina.

Per il CUS Torino, infatti, questa Coppa Italia non rappresenta soltanto un’importante esperienza sportiva, ma anche l’opportunità di restituire al territorio piemontese parte di ciò che il rugby sta costruendo.

Portare le migliori squadre italiane in impianti diversi significa offrire a tanti giovani atleti, alle società, alle famiglie e agli appassionati la possibilità di vivere da vicino il rugby di massimo livello. Una vera e propria legacy territoriale, che vuole lasciare qualcosa al movimento piemontese e contribuire alla sua crescita.

E il percorso culminerà a novembre con un altro appuntamento straordinario: il ritorno della Nazionale Italiana al CUS Torino, in preparazione al grande test match contro il Sudafrica.

Un autunno, quindi, all’insegna del grande rugby.Tre partite di Coppa Italia. Tre impianti. Un’intera regione coinvolta. E, a novembre, gli Azzurri.