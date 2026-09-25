Cultura, Regione Piemonte: 200 mila euro per le Società di Mutuo Soccorso

La Regione Piemonte stanzia 200 mila euro per sostenere la tutela e la valorizzazione delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi.

È stato approvato il nuovo avviso 2026 destinato a finanziare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili, rinnovo degli impianti e degli arredi e restauro delle bandiere storiche.

La misura, prevista nell’ambito della legge regionale per la tutela e la promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso, mette a disposizione complessivamente 200 mila euro di risorse regionali, suddivisi in 100 mila euro sull’annualità 2026 e 100 mila euro sull’annualità 2027.

«Le Società di Mutuo Soccorso sono una parte importante della storia del Piemonte, ma soprattutto sono un patrimonio che continua ad appartenere alle nostre comunità – dichiara l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Marina Chiarelli –. Dietro le loro sedi, le bandiere, gli arredi e i documenti ci sono generazioni di piemontesi che hanno costruito forme di solidarietà, partecipazione e aiuto reciproco quando ancora molte delle tutele che oggi conosciamo non esistevano. Con queste risorse interveniamo concretamente per preservare quei luoghi e quei segni, perché tutelare il patrimonio culturale significa anche riconoscere e trasmettere la storia sociale dei nostri territori».

L’avviso traduce questo obiettivo in interventi concreti: dalle opere sugli immobili alla manutenzione straordinaria, dall’adeguamento degli impianti al rinnovo degli arredi, fino al recupero delle bandiere storiche, testimonianze materiali dell’identità e della memoria delle Società di Mutuo Soccorso. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale regionale fino alle ore 12 del 31 ottobre 2026

Successivamente una Commissione procederà alla valutazione dei progetti e alla definizione dei contributi da assegnare.

La misura si inserisce nelle politiche regionali di valorizzazione del patrimonio culturale piemontese e dà attuazione alla legge regionale che dal 1990 riconosce e tutela il valore storico, sociale e culturale delle Società di Mutuo Soccorso.