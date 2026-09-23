È tempo di tornare in campo. Domenica 27 settembre l’IVECO CUS Torino Rugby farà il suo esordio ufficiale nella stagione 2026/27, inaugurando un’annata che si preannuncia lunga, intensa e ricca di sfide.

A dare il via alla stagione sarà la Coppa Italia, competizione nella quale il CUS Torino è stato inserito su invito della Lega Italiana Rugby in virtù del secondo posto conquistato nella scorsa stagione, culminata con la finale promozione di Serie A. E l’esordio non poteva essere dei più impegnativi: di fronte ai ragazzi universitari ci sarà infatti la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, una delle realtà storiche del rugby italiano.

Una sfida che, pur vedendo il CUS Torino formalmente padrone di casa, non si giocherà sul consueto terreno dell’A. Albonico. Il campo di Grugliasco è infatti interessato da lavori di adeguamento in vista degli importanti appuntamenti internazionali che lo vedranno protagonista nel corso della stagione, tra cui l’arrivo della Nazionale Italiana nel mese di novembre. Per questo motivo la sfida con Rovigo si disputerà sul campo del VII Rugby Torino, in via Cascina Nuova a Settimo Torinese, che ospiterà eccezionalmente la prima gara ufficiale della stagione.

Il gruppo di atleti universitari guidato da Filippo Bianco, con Roberto Modonutto e Alberto Carbone ha iniziato la preparazione il 17 agosto. Un pre-season intenso, costruito per arrivare pronti a un’annata che prenderà ufficialmente il via con largo anticipo rispetto al campionato di Serie A1, in programma dal 18 ottobre.

Nelle settimane di preparazione il CUS ha già affrontato alcuni importanti test: prima l’allenamento congiunto con lo Stade Valdôtain, poi l’amichevole in trasferta contro i Lyons Piacenza. Occasioni preziose per mettere minuti nelle gambe, verificare il lavoro svolto e permettere a un gruppo profondamente rinnovato di iniziare a trovare la propria identità.

La stagione che attende il CUS Torino sarà infatti particolarmente impegnativa anche dal punto di vista numerico. Il nuovo campionato di Serie A1 sarà composto quest’anno da 12 squadre, contro le 10 della passata stagione, per un totale di 22 partite di regular season. A queste si aggiungono le cinque gare della fase a gironi di Coppa Italia contro Rovigo, Mogliano Veneto, Vicenza, Parabiago e Petrarca Padova: in totale saranno dunque 27 incontri ufficiali da affrontare nell’arco della stagione.

Un impegno che il direttore tecnico Filippo Bianco ha deciso di sostenere costruendo una rosa ampia, composta da circa 50 atleti, per poter garantire profondità, continuità e possibilità di rotazione lungo un calendario particolarmente fitto.

E proprio sulla costruzione di questo gruppo, sulla stagione che sta per cominciare e sulla sfida che attende il CUS Torino, il DT Filippo Bianco ha dichiarato:

“Domenica affrontiamo Rovigo, una delle squadre più importanti di Italia , composta da giocatori e staff di altissimo livello ai quali ci ispiriamo, sarà un onore per noi provare a competere e dare tutto contro una società così storica. Il messaggio più importante del weekend però è la scelta di club che abbiamo preso: la nostra bandiera, il nostro capitano e uno dei giocatori più importanti della squadra George Reeves non verrà convocato perché andrà a seguire la under 18 nei barrage a Calvisano; le nostre giovanili sono la cosa più importante e la priorità assoluta, non solo per lo staff e i dirigenti ma oramai anche per i giocatori.”

Una stagione, dunque, che parte nel segno della continuità rispetto al percorso dello scorso anno, ma anche con tante novità e una sfida ancora più ambiziosa: continuare a portare avanti il progetto di un rugby universitario di alto livello, con una rosa composta interamente da atleti italiani e studenti universitari.

Il primo appuntamento è ormai alle porte. Domenica 27 settembre l’IVECO CUS Torino Rugby scende in campo contro il Rugby Rovigo Delta.

Una prima sfida di altissimo livello per iniziare a scrivere una nuova pagina della stagione biancoblù.

Appuntamento da non perdere. Tutti a Settimo Torinese, in via Cascina Nuova, per sostenere il CUS Torino!