L’augurio di buon inizio anno scolastico ai primini degli Istituti Comprensivi di Ciriè

Sono 107 i #primini delle nostre scuole elementari a cui l’Amministrazione comunale ha voluto dare il benvenuto nel mondo “dei grandi” in questa prima settimana di scuola.

Il Sindaco Loredana Devietti insieme all’Assessore all’Istruzione Andrea Sala si sono recati nelle scuole della nostra città per portare i saluti ufficiali e augurare ai nuovi alunni buon lavoro insieme ai Dirigenti scolastici: un benvenuto speciale alla nuova Dirigente dell’Istituto Comprensivo Cirié 1 Costanza Marcella, e un bentornato alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Cirié 2 Mariella Milone.

Per augurare a tutti un ottimo avvio, l’Amministrazione ha donato a ogni bambina e bambino un utile astuccio in materiale riciclabile, personalizzato con la scritta “Buon anno scolastico 2026-2027” e il logo della Città di Cirié, per dare ai più piccoli un segnale di attenzione e tutela per l’ambiente che vivranno.

Grazie a tutte le insegnanti e agli alunni e alle alunne della 1^A e 1^B della scuola Fenoglio, della 1^A e 1^B della Don Bosco, della 1^A della Ciari e della 1^A della Gazzera di Devesi: buon anno scolastico e grazie per tutti i vostri sorrisi e per la vostra splendida accoglienza. Buon anno scolastico e benvenuti a scuola!