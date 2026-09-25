Cultura e Società

Il nuovo comandante dei Carabinieri di Bra in visita all’Amministrazione di Cherasco

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Carabinieri di Bra Capitano Dragonetti Amministrazione di Cherasco

Il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bra, Capitano Alessandro Dragonetti, ha fatto visita all’Amministrazione comunale di Cherasco per un saluto istituzionale. Il Capitano Dragonetti era accompagnato dal comandante della Stazione dei Carabinieri di Cherasco, Maresciallo Maggiore Silvio Maria Pierantozzi

Ad accoglierlo sono stati il sindaco Claudio Bogetti, il vicesindaco Umberto Ferrondi e la consigliera alla cultura Mara Degiorgis, che hanno rivolto al nuovo comandante un caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro per il nuovo incarico.

«È stato un piacere accogliere a Cherasco il Capitano Alessandro Dragonetti – dichiara il sindaco Claudio Bogetti – e rivolgergli, a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità cheraschese, il nostro più sincero benvenuto. Gli auguriamo buon lavoro per il nuovo incarico, con la certezza che continuerà a esserci una proficua collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e le istituzioni del nostro territorio. La presenza e il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine rappresentano un punto di riferimento importante per la nostra comunità e siamo lieti di poter proseguire insieme un rapporto di collaborazione e confronto».

L’incontro è stato anche un’occasione per rinnovare i sentimenti di stima e collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Cherasco e l’Arma dei Carabinieri, in un’ottica di attenzione al territorio e alle esigenze dei cittadini.

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