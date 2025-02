Reale Mutua ospite di Brindisi: pugliesi in grande forma e fiducia

Torino, sabato 15 febbraio 2025 – Dopo il successo casalingo contro Vigevano, la Reale Mutua Basket Torino è pronta a tornare in campo per un’importante sfida in trasferta. Domani, domenica 16 febbraio, i gialloblù affronteranno la Valtur Brindisi nel match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Una partita che si preannuncia particolarmente impegnativa contro una delle squadre più in forma del campionato.

Brindisi, reduce da quattro vittorie consecutive, ha cambiato volto rispetto alla gara d’andata grazie al recupero di due elementi chiave, Ogden e Vildera, e all’innesto della guardia statunitense Isiah Brown, che ha preso il posto di Bryon Allen. Una squadra in crescita, spinta da un pubblico sempre caldo e appassionato, che renderà ancora più ostica la trasferta pugliese.

Coach Alessandro Iacozza ha presentato così la partita:

“Brindisi è una squadra completamente diversa rispetto alla partita di andata. Oltre ad aver recuperato Ogden e Vildera, assenti per infortunio, la grande novità sarà la guardia USA Isiah Brown che ha preso il posto di Bryon Allen.

Con questo nuovo assetto Brindisi sta risalendo la classifica, vinte le ultime 4 gare di campionato, e sta dimostrando di essere una delle squadre più attrezzate del campionato. Andiamo a Brindisi consapevoli della difficoltà dell’incontro ma con la voglia di dare battaglia fino alla fine ad una squadra forte supportata da un pubblico sempre molto numeroso e rumoroso“.

Dal canto suo, anche la Reale Mutua scende in Puglia con una serenità ritrovata, sia grazie all’energia portata dal nuovo coach Paolo Moretti – subentrato a coach Boniciolli a causa del suo stop forzato per motivi di salute – ma ovviamente grazie al successo di domenica scorsa contro la Elachem tra le mura amiche del Pala Gianni Asti.

Il leitmotiv della vittoria contro Vigevano, nonché un segnale particolarmente incoraggiante in vista dei prossimi impegni, è stato sicuramente la prova di personalità su entrambi i lati del campo da parte di Maximilian Ladurner. Il centro classe 2001 si è reso protagonista con il suo massimo stagionale da 10 punti, ma soprattutto chiudendo con un convincente +19 di plus/minus a dimostrazione dell’impatto che il giovane lungo ha avuto sulla gara.

Max Ladurner ha sottolineato l’importanza di affrontare la prossima partita:

“A Brindisi vogliamo scendere in campo con lo stesso impegno e la grinta che abbiamo avuto nell’ultima gara vinta contro Vigevano. Sarà importante aggredire la partita fin da subito. Sappiamo di affrontare una squadra con tanto talento, quindi sarà importante restare uniti e concentrati anche nei momenti difficili della partita“.

L’appuntamento è per domenica 16 febbraio alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Gli avversari – Valtur Brindisi

La Reale Mutua renderà visita a Brindisi esattamente nel pieno del momento più positivo della stagione del club pugliese. Dopo una prima parte di stagione particolarmente complessa, con l’infermeria sempre piena e i risultati che stentavano ad arrivare, la squadra di coach Piero Bucchi è riuscita nelle ultime settimane a cambiare definitivamente marcia, ritrovando tutti i suoi effettivi del roster ma soprattutto anche un’identità e la fiducia necessarie per macinare vittorie e risalire la classifica.

Se i recuperi di Mark Ogden e di Giovanni Vildera sono stati fondamentali per guadagnare pericolosità e solidità nei pressi del ferro, l’innesto di Isiah Brown al posto di Bryon Allen ha permesso alla squadra brindisina di trovare i giusti equilibri anche sul perimetro.

Coach Piero Bucchi ha ora a disposizione un roster competitivo e ben strutturato, che ha trovato finalmente la propria identità ed è capace di far male sia con il talento individuale che con il gioco di squadra. Attorno a Brown e la coppia di lunghi Ogden-Vildera, bisogna prestare grande attenzione anche a un gruppo di esterni e ali che combinano esperienza e freschezza.

Il talento e il carisma di Niccolò De Vico sono ben noti agli appassionati torinesi, anche se la stagione attuale dell’ex capitano gialloblù è stata caratterizzata da diversi problemi fisici che ne hanno limitato il suo rendimento e il suo utilizzo in campo. L’impiego di De Vico è in dubbio anche in vista della sfida di questa domenica.

La rotazione delle ali si completa con Todor Radonjic e Gianmarco Arletti, mentre sul perimetro coach Bucchi può contare sull’esperienza di Tommy Laquintana così sulla crescita di giovani come Andrea Calzavara e Tommaso Fantoma.

Così nel match di andata

Nella partita di andata, la Reale Mutua Basket Torino riuscì a imporsi per 82-61 con una prestazione di grande intensità, sfruttando al meglio i limiti di una rimaneggiata Brindisi e mettendo in campo una difesa solida. Questa volta il contesto sarà diverso, con la squadra pugliese al completo e in grande forma. Servirà una prestazione di carattere per tornare da Brindisi con un risultato positivo.

Injury report

Dopo uno stop di circa un mese per un infortunio al piede, il veterano Aristide Landi ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni in settimana e parteciperà alla trasferta di Brindisi in vista di un possibile rientro in campo nel match di domenica.

Ex di giornata

Ritorno al PalaPentassuglia per Fadilou Seck, che aveva disputato la passata stagione con la maglia di Brindisi in massima serie, così come per coach Paolo Moretti, sulla panchina brindisina nella stagione 2007/08 in B1.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino