Europei canoa velocità: due medaglie bronzo

Europei canoa velocità: ancora due medaglie per l’Italia della canoa sprint ai Campionati Europei che si sono conclusi oggi sul Maty-ér Regatta Course di Szeged, in Ungheria. A salire sul terzo gradino del podio sono due barche olimpiche: il C2 500 di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, ed il K4 500 di Manfredi Rizza, Tommaso Freschi, Francesco Lanciotti e Giovanni Penato. L’Italia della velocità torna da Szeged con un bottino di quattro medaglie: due ori (K2 1000 e C2 1000) e due bronzi (C2 500 e K4 500).

Carlo Tacchini e Gabriele Casadei conquistano la medaglia di bronzo nella finale del C2 500 maschile. Una prova importante e attesa, in vista dei Giochi di Parigi, che li conferma tra i tra big della specialità. Gara condotta in rimonta che li ha visti chiudere sul traguardo in 1:42.58, a 35 centesimi dagli atleti neutrali Ivan Shtyl e Alexey Korovashkov, medaglia d’oro in 1:42.22, e ai polacchi Wiktor Glazunow ed Arsen Sliwinski, argento in 1:42.40.

Impresa portata a casa anche nella finale del K4 500 dall’ammiraglia azzurra formata dall’argento olimpico Manfredi Rizza, Tommaso Freschi, Francesco Lanciotti e Giovanni Penato. L’equipaggio italiano chiude in volata con il tempo di 1:22.26 che vale il bronzo, conquistato al termine di una gara al cardiopalma che li ha visti fin dal primo intertempo in zona podio. A vincere è la barca degli atleti neutrali composta da Mikita Borykau, Uladzislau Kravets, Uladzislau Litvinau e Dzmitry Natynchyk, campioni europei in 1:21.72, davanti ai polacchi Jakub Stepun, Przemyslaw Korsak, Piotr Morawski e Slawomir Witczak, argento in 1:21.78.

La paracanoa chiude un argento e un bronzo, totale 5 medaglie

Si chiude con cinque medaglie la spedizione azzurra della paracanoa ai Campionati Europei in corso a Szeged, in Ungheria. Dopo l’oro di Viktoryia Pistis Shablova nel VL1 200, ed i bronzi di Veronica Silvia Biglia nel VL2 200 e di Esteban Gabriel Farias nel KL1 200, nell’ultima giornata di gare l’Italia, guidata dal D.T. Stefano Porcu, porta a casa due ulteriori medaglie: Christian Volpi è d’argento nel KL2 200, mentre Eleonora De Paolis indossa il bronzo nel KL1 200.

A distanza di poche settimane dalla conquista del posto nominale ai Giochi di Parigi, Christian Volpi conferma il suo stato di forma. L’azzurro in forze al GS Paralimpico Difesa sale sul secondo gradino del podio nel KL2 200m maschile in 44.188. Davanti a lui solo l’ucraino Mykola Syniuk, oro in 43.454, mentre il bronzo va al collo del serbo Strahinja Bukvic (44.788). Nella stessa gara, quinto posto in 45.544 per Federico Mancarella (CC Bologna).

Medaglia di bronzo per Eleonora De Paolis nel KL1 200 metri. L’atleta del Circolo Canottieri Aniene taglia il traguardo in terza posizione con il tempo di 59.65, alle spalle dell’ucraina Marina Mazhula, oro in 54.80, e della tedesca d’argento Edina Mueller (55.95).

Marius Bodgan Ciustea (CC Aniene) chiude al settimo posto (59.90) la finale del VL2 200 vinta dal portoghese Norberto Mourao (55.45).