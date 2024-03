12th World Transplant Winter Games – “Argento” al nostro Presidente

BORMIO- 12th World Transplant Winter Games 2024

Bormio, 11 marzo 2024 – 81 anni; tra pochi giorni 23 di trapianto di fegato non certo vissuti con le mani in mano. Ex imprenditore, appassionato di montagna di moto e di sci, scrittore e giornalista; A Bormio, ai Campionati Mondiali Invernali per trapiantati d’organo ( 12th World Transplant Winter Games), c’era anche lui, il decano del gruppo di oltre 200 atleti provenienti da ogni parte del mondo. Marco Borgogno, il nostro presidente nazionale dell’AITF, è partito da Borgo San Dalmazzo (Cuneo) per partecipare alle gare di sci alpino: “Gigante e Super G” nella categoria over 70.

Due “argenti”, battuto solamente da uno statunitense, più bravo e più giovane di lui. Ma come ha affermato prima di partire: “Non è la medaglia a spingerti a queste performance: ognuno di noi è già un vincitore ancor prima di partire”. Queste importanti manifestazioni sono necessarie per testimoniare quanto sia importante la donazione degli organi. Un impegno che Borgogno sta svolgendo con i suoi collaboratori in associazione anche con il progetto: “Dichiarati donatore” presentato da Luciana Littizzetto, che sta ottenendo una presenza di milioni di visualizzazione sui social.

Si tratta di ridurre l’opposizione alla donazione, ancora molto presente nella mentalità italiana, per consentire alle 8000 persone in lista d’attesa di potere sperare in una seconda vita, normale come quella degli atleti che si sono misurarti, senza particolare antagonismo, ma con una solidarietà di gruppo, spontanea e sincera, che si conferma ogni volta in queste occasioni.

Segreteria AITF Nazionale